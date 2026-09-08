Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada bir şirkette muhasebe personeli olarak görev yapan 36 yaşındaki M.A.'nın son yıllarda şirkete yapılan ödemeleri kendisine ve diğer şüphelilere ait banka hesaplarına aktardığı tespit edildi.