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İstanbul'da muhasebeciden 122 milyon liralık şirket vurgunu: Gözaltına alınan 19 şüpheli adliyede

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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İstanbul'da muhasebeciden 122 milyon liralık şirket vurgunu: Gözaltına alınan 19 şüpheli adliyede

İstanbul'da çalıştığı şirketin ödemelerini kendisine ve başka kişilere ait banka hesaplarına aktararak yaklaşık 122 milyon liralık zarara yol açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan muhasebecinin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada bir şirkette muhasebe personeli olarak görev yapan 36 yaşındaki M.A.'nın son yıllarda şirkete yapılan ödemeleri kendisine ve diğer şüphelilere ait banka hesaplarına aktardığı tespit edildi.

İstanbul'da muhasebeciden 122 milyon liralık şirket vurgunu: Gözaltına alınan 19 şüpheli adliyede - 1

ŞİRKETİ 122 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATMIŞ

Şirketi yaklaşık 122 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen M.A. ile şüpheli para trafiği bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul, Sinop ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.A.'nın da aralarında olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, tüfek ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

İstanbul'da muhasebeciden 122 milyon liralık şirket vurgunu: Gözaltına alınan 19 şüpheli adliyede - 2

GÖZALTINA ALINAN 19 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerin banka hesapları bloke edilirken, 5 taşınmaz ile 12 araca el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 zanlı adliyeye sevk edildi.

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