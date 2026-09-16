MİT Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'ın başkenti Kabil ile Kandahar'ı ziyaret etti. Kalın'ın temaslarında Türkiye-Afganistan güvenlik ve istihbarat iş birliğinin yanı sıra terör, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele konuları ele alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'ın başkenti Kabil ile Kandahar'ı ziyaret etti. Kalın, Kabil temasları kapsamında Afganistan İstihbarat Genel Direktörlüğü (GDI) Başkanı Abdulhak Vasık ile görüştü.

AFGAN YÖNETİMİNDEN ÜST DÜZEY TEMASLAR

MİT Başkanı Kalın, Afganistan Geçici Hükümeti'nde Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdul Gani Baradar, Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakub Mücahid ve İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani ile de bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde, Türkiye ile Afganistan arasındaki ilişkiler ve özellikle güvenlik ile istihbarat alanlarında işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

MASADA BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER VARDI

Temaslarda bölgesel ve küresel gelişmeler de kapsamlı şekilde ele alındı.

Görüşmelerin gündeminde ABD/İsrail-İran Savaşı başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler yer aldı.

TERÖR VE UYUŞTURUCU TİCARETİ DE GÜNDEMDE

Kalın'ın temaslarında terörle mücadele konusunda atılabilecek adımlar da değerlendirildi.

Bunun yanı sıra insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele başlıkları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret kapsamında Kabil'deki temasların yanı sıra Kandahar'da da görüşmeler gerçekleştiren Kalın'ın, Türkiye-Afganistan ilişkilerinin güvenlik ve istihbarat boyutunun güçlendirilmesine yönelik temaslarda bulunduğu belirtildi.