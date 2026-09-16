Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinde zarar gören ve restorasyonları tamamlanan 5 cami ile Kahramanmaraş Kalesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen çalışmalara ilişkin “3 yılda şehirler inşa ettik” diyen Ersoy, tarihî eserleri özgün mimarilerini koruyarak yeniden ayağa kaldırdıklarını ve gelecek nesillere aktardıklarını vurguladı.

6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ın tarihi ve kültürel mirasının korunması için yürütülen çalışmalar birer birer tamamlanıyor, restore edilen eserler yeniden şehir hayatına kazandırılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş programı kapsamında restorasyonları tamamlanan Şekerli, Saraçhane, Acemli, Hacı Veli Bey ve Bektutiye camilerini yeniden ibadete, kentin simge yapılarından Kahramanmaraş Kalesi'ni de ziyarete açtı.

MARAŞ'IN KURTULUŞ MÜCADELESİNİN SİMGESİ

Bakan Ersoy, kale açılışında yaptığı konuşmada, sabah saatlerinden itibaren toplantı, ziyaret ve açılışlara devam ettiklerini belirterek valiler, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla Kahramanmaraş ve deprem bölgesinin bütününe ilişkin değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

6 Şubat depremleri nedeniyle hasar gören kültür varlıkları, vakıf eserleri ve müzelerde yürütülen ve tamamlanan inşa, ihya ve restorasyon çalışmalarını basın mensuplarıyla paylaştıklarını ifade eden Ersoy, kaleye gelmeden önce yeniden ayağa kaldırılan Şekerli, Saraçhane, Acemli, Hacı Veli Bey ve Bektutiye camilerinin açılışını yaptıklarını belirtti.

Ersoy, Kahramanmaraş Kalesi'ni "Maraş'ın İstiklal Madalyası ve Kahraman unvanıyla taçlandırılan kurtuluş mücadelesinin, vatan ve bayrak aşkının, mukaddesata bağlılığının simgesi" olarak nitelendirdi ve kaleyi yeniden ziyarete açtıklarını söyledi.

3 YILDA ŞEHİRLER İNŞA ETTİK

6 Şubat 2023 depremlerinin herkesin yüreğinde derin izler bıraktığını söyleyen Ersoy, hayatların âdeta enkaz altında kaldığını ifade etti.

Ersoy, bölgeye sabah gelip öğlen Ankara'ya dönen birilerinin "10-15 yıldan önce buralar düzelemez" diyerek felaket tellallığı yaptığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin ilk andan itibaren insanların hayatını yeniden normale

döndürmek, acılara ve yaralara merhem olmak için 11 ilde bütün imkânlarını seferber ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevlendirmesiyle Malatya'da aylarca vatandaşlarla omuz omuza çalıştığını belirten Ersoy, diğer bakanların da görevlendirildikleri şehirlerde çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Ersoy, vatandaşların sabrından ve ferasetinden güç aldıklarını belirterek "3 yılda şehirler inşa ettik" dedi.

Bakanlık olarak insanların ihtiyaç ve beklentilerini karşılarken Türk milletinin asli sahibi olduğu kültür varlıklarını korumak ve hasarlarını gidermek için de adımlar attıklarını vurgulayan Ersoy, tamamen yıkılan veya çok ağır hasar gören yüzlerce tarihi yapıyı özgün mimarisini koruyarak yeniden inşa ettiklerini, taş taş söküp yeniden birleştirdiklerini, onardıklarını ve halkın kullanımına açtıklarını söyledi.

KALEDE DEPREMİN İZLERİ SİLİNDİ

Kahramanmaraş Kalesi'nin de bu eserlerden biri olduğunu belirten Ersoy, depremler nedeniyle kalenin güneybatı surlarının bir bölümünün yıkıldığını söyledi. Ersoy, kuzeydoğu surlarında ise zemin hareketleri ve şev duvarlarındaki hasarlar nedeniyle ayrılma, ötelenme ve stabilite problemleri meydana geldiğini ifade etti.

Bakan Ersoy, yıkılan bölümün kalenin özgün yapım tekniği ve mevcut duvar dokusu dikkate alınarak yeniden yapıldığını belirtti. Hasarlı şev tutucu duvarların kontrollü şekilde söküldüğünü anlatan Ersoy, zemin hareketleri ve taşıma gücü problemlerinin giderilmesi için temel ve zemin güçlendirmesi yapıldıktan sonra sökülen duvarların yeniden örüldüğünü ve onarıldığını söyledi.

Ayrılma ve hareketlerin yoğun olduğu sur kesimlerinde bilim insanları ve uzmanların gerekli gördüğü müdahalelerin titizlikle gerçekleştirildiğini belirten Ersoy, tarihî yapının ayağa kaldırılmasının ardından ziyaretçilerin kaleyi en iyi şekilde deneyimlemesi için ağır hasar gören eski merkezin yerine yeni bir ziyaretçi karşılama merkezi inşa edildiğini ifade etti.

Ersoy, kalenin üst kotunda daha güvenli ve düzenli ziyaretçi dolaşımı sağlayacak yürüyüş yollarının düzenlendiğini, bilgilendirme ve yönlendirme sistemlerinin yenilendiğini ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Bakan Ersoy, böylece Kahramanmaraş Kalesi'nin korunmasının yanı sıra şehrin kültür ve turizm hayatına daha güçlü katkı sunacak bir donanıma da kavuşturulduğunu belirtti.

RESTORASYON YALNIZCA YIKILANI YENİDEN YAPMAK DEĞİLDİR

Kültürel mirasın korunmasının geçmişe duyulan saygının olduğu kadar geleceğe karşı sorumluluğun da gereği olduğunu vurgulayan Ersoy, "Bizim için restorasyon yalnızca yıkılanı yeniden yapmak değildir. Restorasyon, tarihi eserin özgün kimliğine saygı göstererek onun gelecekte de varlığını sürdürebilmesini sağlamaktır" dedi.

Kahramanmaraş Kalesi'ndeki çalışmaların da bu anlayışın sonucu olduğunu belirten Ersoy, depremde zarar gören tarihî mirası yeniden ayağa kaldırırken kalenin taşıdığı tarihî ve sembolik anlamın da geleceğe aktarıldığını söyledi.

MARAŞ BİZE MEZAR OLMADAN DÜŞMANA GÜLZAR OLAMAZ

Kahramanmaraş Kalesi'nin Sütçü İmam'ın, Arslan Bey'in, Evliya Efendi'nin, Çuhadar Ali'nin, Göllülü Yusuf Çavuş'un, Dr. Mustafa'nın ve yüzlerce şehidin emaneti olduğunu vurgulayan Ersoy, kalenin Birinci Dünya Savaşı sonrasında Maraş'ın adını işgalden ilk kurtarılan şehir olarak tarihe nakşedenlerin de emaneti olduğunu söyledi.

Ersoy, kaleye sahip çıkmanın ve restorasyonunu gerçekleştirmenin gelecek kuşaklara yalnızca bir eser değil, unutulmaması gereken şanlı bir tarihi ulaştırmak anlamı taşıdığını ifade etti.

Bu bilinçle çalıştıklarını ve işi tamamladıklarını belirten Ersoy, "Bugün bizde olduğu gibi inşallah bu esere her baktıklarında nesillerimizin zihninde ve gönlünde de 'Maraş Bize Mezar Olmadan Düşmana Gülzar Olamaz!' iradesi yankılanacaktır" dedi.

Kahramanmaraş programına Valilik ziyareti ile başlayan Ersoy, burada il değerlendirme toplantısına katıldı. Daha sonra Yedi Güzel Adam Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti.