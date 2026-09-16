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Ağa ve Nimet Üykü çiftinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Katil zanlısı yakalandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ağa ve Nimet Üykü çiftinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Katil zanlısı yakalandı

Elazığ’da evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği sanılan Ağa ve Nimet Üykü çiftinin cinayete kurban gittiği belirlendi. JASAT ekipleri, gasp edilen ziynet eşyalarını havalimanı X-Ray görüntülerinden tespit ederek katil zanlısı H.Ç.’yi yakaladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Jandarmamızın dikkati, cinayetin üzerindeki perdeyi kaldırdı" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği sanılan Ağa ve Nimet Üykü çiftinin cinayete kurban gittiğini açıkladı.

YANGIN SÜSÜ VERİLEN CİNAYET X-RAY GÖRÜNTÜSÜYLE ÇÖZÜLDÜ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ve Karakoçan Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Elazığ İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda olayın ayrıntıları ortaya çıkarıldı.

Ağa ve Nimet Üykü çiftinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Katil zanlısı yakalandı - 1

OTOPSİDE CİNAYET DETAYI ORTAYA ÇIKTI

Bakanlığın açıklamasına göre Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 8 Eylül 2026 tarihinde evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği değerlendirilen Ağa ve Nimet Üykü çiftine yapılan otopsi incelemesinde göğüs bölgelerinden birer ateşli silah mermisiyle vurularak öldürüldükleri belirlendi.

İncelemede olayın ardından yangın süsü verildiği tespit edilirken, Nimet Üykü'ye ait 2 bilezik, 1 kolye ve 2 küpenin de çalındığı belirlendi.

Ağa ve Nimet Üykü çiftinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Katil zanlısı yakalandı - 2

ZİYNET EŞYALARININ İZİ X-RAY GÖRÜNTÜLERİNDEN SÜRÜLDÜ

Bakanlığın açıklamasında JASAT ekiplerinin gasp edilen ziynet eşyalarının izini sürdüğü belirtildi.

Yapılan titiz takip sonucunda olaya yangın süsü vererek gasp ettiği altınlarla İstanbul'a kaçan ve kuyumcuda satmaya çalışan zanlı H.Ç.'nin havalimanı X-Ray görüntülerinden tespit edilerek yakalandığı aktarıldı.

Katil zanlısı H.Ç., "kasten öldürme" ve "yağma" suçlarından tutuklandı.

Ağa ve Nimet Üykü çiftinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Katil zanlısı yakalandı - 3

JASAT'TAN 2026'DA 12 BİN 280 OLAYDA BAŞARI

Bakanlığın açıklamasında Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerince 2026 yılında 12 bin 280 nitelikli olayın 11 bin 808'inin aydınlatıldığı bildirildi.

Açıklamada JASAT'ın dahil olduğu 209 kasten öldürme olayının tamamının çözüldüğü, kasten öldürme olaylarında firari olarak aranan 24 şüpheli hakkında da Kırmızı Bülten kararı çıkarılmasının sağlandığı belirtildi.

Ağa ve Nimet Üykü çiftinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Katil zanlısı yakalandı - 4

BAKAN ÇİFTÇİ: "JANDARMAMIZIN DİKKATİ CİNAYETİN ÜZERİNDEKİ PERDEYİ KALDIRDI"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Jandarmamızın dikkati, cinayetin üzerindeki perdeyi kaldırdı.

Yangın süsü verilerek gizlenmeye çalışılan cinayet, JASAT'ımızın dikkati, tecrübesi ve titiz takibiyle kısa sürede aydınlatıldı, şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi.

Suçun üzerini hangi yöntemle örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar güvenlik güçlerimizin dikkatinden, devletimizin adaletinden kaçamayacaklar.

Cinayetin izini kararlılıkla süren, en küçük ayrıntıyı dahi gözden kaçırmayarak olayı aydınlatan kahraman Jandarmamızı ve JASAT'ımızı yürekten tebrik ediyor, emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum."

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