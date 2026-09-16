Açıklamada JASAT'ın dahil olduğu 209 kasten öldürme olayının tamamının çözüldüğü, kasten öldürme olaylarında firari olarak aranan 24 şüpheli hakkında da Kırmızı Bülten kararı çıkarılmasının sağlandığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerince 2026 yılında 12 bin 280 nitelikli olayın 11 bin 808'inin aydınlatıldığı bildirildi.

BAKAN ÇİFTÇİ: "JANDARMAMIZIN DİKKATİ CİNAYETİN ÜZERİNDEKİ PERDEYİ KALDIRDI"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Jandarmamızın dikkati, cinayetin üzerindeki perdeyi kaldırdı.

Yangın süsü verilerek gizlenmeye çalışılan cinayet, JASAT'ımızın dikkati, tecrübesi ve titiz takibiyle kısa sürede aydınlatıldı, şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi.

Suçun üzerini hangi yöntemle örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar güvenlik güçlerimizin dikkatinden, devletimizin adaletinden kaçamayacaklar.

Cinayetin izini kararlılıkla süren, en küçük ayrıntıyı dahi gözden kaçırmayarak olayı aydınlatan kahraman Jandarmamızı ve JASAT'ımızı yürekten tebrik ediyor, emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum."