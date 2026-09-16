Ağa ve Nimet Üykü çiftinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Katil zanlısı yakalandı
Elazığ’da evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği sanılan Ağa ve Nimet Üykü çiftinin cinayete kurban gittiği belirlendi. JASAT ekipleri, gasp edilen ziynet eşyalarını havalimanı X-Ray görüntülerinden tespit ederek katil zanlısı H.Ç.’yi yakaladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Jandarmamızın dikkati, cinayetin üzerindeki perdeyi kaldırdı" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği sanılan Ağa ve Nimet Üykü çiftinin cinayete kurban gittiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ve Karakoçan Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Elazığ İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda olayın ayrıntıları ortaya çıkarıldı.
OTOPSİDE CİNAYET DETAYI ORTAYA ÇIKTI
Bakanlığın açıklamasına göre Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 8 Eylül 2026 tarihinde evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği değerlendirilen Ağa ve Nimet Üykü çiftine yapılan otopsi incelemesinde göğüs bölgelerinden birer ateşli silah mermisiyle vurularak öldürüldükleri belirlendi.
İncelemede olayın ardından yangın süsü verildiği tespit edilirken, Nimet Üykü'ye ait 2 bilezik, 1 kolye ve 2 küpenin de çalındığı belirlendi.
ZİYNET EŞYALARININ İZİ X-RAY GÖRÜNTÜLERİNDEN SÜRÜLDÜ
Bakanlığın açıklamasında JASAT ekiplerinin gasp edilen ziynet eşyalarının izini sürdüğü belirtildi.
Yapılan titiz takip sonucunda olaya yangın süsü vererek gasp ettiği altınlarla İstanbul'a kaçan ve kuyumcuda satmaya çalışan zanlı H.Ç.'nin havalimanı X-Ray görüntülerinden tespit edilerek yakalandığı aktarıldı.
Katil zanlısı H.Ç., "kasten öldürme" ve "yağma" suçlarından tutuklandı.