Deprem bölgesinde kültürel mirasa 34 milyar liralık ihya seferberliği
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde kültürel mirasın ihyası için bugüne kadar toplam 24 milyar liralık iş gerçekleştirildiğini, kalan projelerin tamamlanmasıyla yatırımın 34 milyar liraya ulaşacağını açıkladı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 79 işi tamamladığını, Vakıflar Genel Müdürlüğünün sözleşmeli çalışmalarında ise 377 eser/parselin 209’unun tamamlandığını belirten Ersoy, “Biz, depremden etkilenen tüm şehirlerimizi, tarihi ve kültürel değerleriyle birlikte yeniden ayağa kaldıracağız” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, 6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesinde gerçekleştirilen restorasyon ve ihya çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı.
Toplantıya, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Adana Valisi Mustafa Yavuz, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti; AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu, Adana Milletvekili Faruk Aytek, Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak ve İrfan Çelikaslan, Hatay Milletvekili Kemal Karahan, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet; Diyarbakır Vali Yardımcısı Murat Akyüz, Hatay Vali Yardımcısı Resul Yıldırım, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Onur Özaydın, Malatya Vali Yardımcısı Emre Urhan; Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık; Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Beytur; AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan, Adana İl Başkanı Hakan Yıldırım, Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Kilis İl Başkanı Ercan Akdemir, Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven de katıldı.
Depremden etkilenen 11 ilde kalelerden müzelere, camilerden hanlara, tarihi çarşılardan sivil mimarlık örneklerine kadar geniş bir alanda yürütülen çalışmaları anlatan Ersoy, tamamlanan projeleri, devam eden uygulamaları ve 2026–2027 dönemine ilişkin hedefleri açıkladı.
Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Ersoy, devletin ve milletin ilk andan itibaren bütün imkanlarıyla harekete geçtiğini belirtti. Şehirlerin yeniden inşasında tarihi ve kültürel mirasın korunmasının taşıdığı öneme dikkati çeken Ersoy, şunları söyledi:
"Bir şehri ayağa kaldırmak, onun hafızasını, kimliğini, kültürünü ve tarihini de ayağa kaldırmaktı. İşte bu anlayışla Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak deprem bölgesinde yalnızca hasar görmüş yapıların onarımı için değil, medeniyet mirasımızın geleceğe güvenle taşınması için kapsamlı bir seferberlik başlattık."
KÜLTÜREL MİRASA DEV KAYNAK: 24 MİLYAR LİRALIK İŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bakan Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü aracılığıyla Bakanlığa tahsisli yapıların restorasyon proje ve uygulamaları için bugüne kadar 12 milyar 265 milyon lirayı aşan kaynak kullanıldığını bildirdi.
Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünün ise deprem bölgesi için 22 milyar liralık bütçe ayırdığını açıkladı.
İki genel müdürlüğün yürüttüğü çalışmaların toplam büyüklüğüne işaret eden Ersoy, "Bugüne kadar toplam 24 milyar liralık iş gerçekleştirilirken, kalan projelerin tamamlanmasıyla deprem bölgesindeki toplam yatırımımız 34 milyar liraya ulaşacaktır" dedi.
Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu kapsamlı restorasyon ve ihya programını büyük ölçüde kendi öz gelirleriyle finanse ettiğini de kaydetti.
KALELERDEN MÜZELERE 79 İŞ TAMAMLANDI
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmaları aktaran Ersoy, 11 ilde 79 işin tamamlandığını, 17 işte çalışmaların sürdüğünü, 4 işin ise ihale sürecinin yürütüldüğünü açıkladı.
Gaziantep Kalesi'nin yeniden ayağa kaldırıldığını belirten Ersoy, Zeugma Mozaik ve Arkeoloji Müzesi ile Gaziantep Arkeoloji Müzesinde deprem ve diğer afetlerin yol açtığı hasarların giderilmesine yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.
Ersoy, Diyarbakır'da surlardan müzelere, Saint George Kilisesi'nden Zerzevan Kalesi'ne kadar çok sayıda kültür varlığında restorasyon ve koruma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
KAHRAMANMARAŞ KALESİ YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI
Kahramanmaraş'taki çalışmalara da değinen Ersoy, Kahramanmaraş Kalesi'nin ziyaretçi karşılama merkezi ve çevre düzenlemesiyle birlikte yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların tamamlandığını açıkladı.
Kurtuluş Mahallesi'nde etaplar halinde çalışıldığını belirten Ersoy, projeleri tamamlanan tescilli yapıların restorasyonuna başlanacağını söyledi. Germenicia Antik Kenti ve Belediye Çarşısı'nın korunmasına ve ziyaretine yönelik proje çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi.
HATAY'IN TARİHİ DOKUSU YENİDEN CANLANIYOR
Hatay'da tarihi kent dokusunun ve kültürel mirasın korunması için kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Ersoy, Hatay Müzesi'nin onarımı ve Gastronomi Merkezi'nin restorasyonuna yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Eski Belediye Binası'ndan Kurtuluş Caddesi'ndeki sivil mimarlık örneklerinin restorasyonuna kadar uzanan çalışmaların tamamlandığını aktaran Ersoy, yüzlerce tescilli yapının projelendirilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü söyledi.
Hatay tarihi kent merkezinde çarşıların, dükkanların, hanların, camilerin ve çevrelerindeki tarihi dokunun bir bütün olarak ele alındığını belirten Ersoy, "Bugün Hatay'da yalnızca tek tek yapıları değil, şehrin kültürel hafızasını ve tarihi kimliğini yeniden ayağa kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.