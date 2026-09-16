Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, 6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesinde gerçekleştirilen restorasyon ve ihya çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı.

Toplantıya, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Adana Valisi Mustafa Yavuz, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti; AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu, Adana Milletvekili Faruk Aytek, Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak ve İrfan Çelikaslan, Hatay Milletvekili Kemal Karahan, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet; Diyarbakır Vali Yardımcısı Murat Akyüz, Hatay Vali Yardımcısı Resul Yıldırım, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Onur Özaydın, Malatya Vali Yardımcısı Emre Urhan; Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık; Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Beytur; AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan, Adana İl Başkanı Hakan Yıldırım, Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Kilis İl Başkanı Ercan Akdemir, Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven de katıldı.

Depremden etkilenen 11 ilde kalelerden müzelere, camilerden hanlara, tarihi çarşılardan sivil mimarlık örneklerine kadar geniş bir alanda yürütülen çalışmaları anlatan Ersoy, tamamlanan projeleri, devam eden uygulamaları ve 2026–2027 dönemine ilişkin hedefleri açıkladı.

Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Ersoy, devletin ve milletin ilk andan itibaren bütün imkanlarıyla harekete geçtiğini belirtti. Şehirlerin yeniden inşasında tarihi ve kültürel mirasın korunmasının taşıdığı öneme dikkati çeken Ersoy, şunları söyledi: