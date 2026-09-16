İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İranlı mevkidaşı Eskandar Momeni ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya değinen Çiftçi, "PKK'nın bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini de takip ediyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İran İçişleri Bakanı Eskandar Momeni'yi makamında kabul etti.

Görüşmede Terörsüz Türkiye süreci kapsamında PKK/KCK'nın feshi, silah bırakmasının ardından örgütün farklı isimler ve bölgelerdeki uzantılarının tasfiyesi, PJAK'a ilişkin güvenlik riskleri, yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadele, uyuşturucu, düzensiz göç ile iki ülke arasındaki güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.

"TASFİYE SÜRECİNİ TAKİP EDİYORUZ"

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, "Gösterdiğimiz kararlı mücadele sonucunda terör örgütü PKK/KCK kendini feshetmek ve silah bırakmak zorunda kalmıştır. Bununla birlikte PKK'nın bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini de takip ediyoruz" dedi.

Bölge barışı için PKK'nın Suriye ve Irak'ta tasfiye sürecinin çok önemli bir eşik olduğuna dikkat çeken Bakan Çiftçi, PKK'nın İran'daki PJAK yapılanmasının da bu sürece dahil olmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Çiftçi, sürece karşı çıkan örgüt üyelerinin İran'a geçerek daha etkin olabileceği uyarısında bulundu.