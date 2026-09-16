Samsun ve Hatay’da suç örgütlerine yönelik düzenlenen “Sokaklar Güvende” operasyonunda düğmeye basıldı. Uyuşturucu ticaretinden tefeciliğe, yasa dışı bahisten ruhsatsız silaha kadar çok sayıda suça yönelik operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 21’i adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında 14 Eylül'de kapsamlı bir çalışma başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin katıldığı operasyon, Samsun merkez ile Atakum, Canik, İlkadım, Bafra, Çarşamba, Vezirköprü ve Salıpazarı ilçeleri ile Hatay'da gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin uyuşturucu ticareti, tefecilik, yasa dışı bahis, çalışma ve ulaşım hürriyetinin engellenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, suçluyu kayırma, suç örgütü kurma, suç örgütlerini övme, silahlı paylaşımda bulunma ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve 280 tabanca mermisinin yanı sıra 2 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca ve 7 yasaklı bıçak ele geçirildi. Ekipler ayrıca çok sayıda çek, senet, sözleşme ve tahsilata ilişkin nota el koydu.

Operasyonda uyuşturucu maddeler de ele geçirildi. Aramalarda 39,41 gram sentetik kannabinoid, 25 gram metamfetamin, 1,67 gram kokain, 15 sentetik hap, 50 mililitre likit amonyak, 7 mililitre likit sentetik kannabinoid ve 3,67 gram skunk bulundu. Ayrıca 7 uyuşturucu kullanım aparatı ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 53 şüpheliden, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 21'i bugün adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.