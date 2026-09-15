Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşanan bir iş yeri kurşunlama olayının ardından polis, faillerin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Karaağaç Mahallesi’ndeki ikamette bulunan uyuşturucu suçundan aranan şüpheli, ekipleri fark edince balkondan kaçmaya çalıştı. Müdahaleyle yakalanan E.B. cezaevine teslim edilirken C.G. ve M.T. tutuklandı.

İskenderun'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, balkondan kaçmaya çalışan uyuşturucu suçundan aranan E.B. yakalandı. Şüphelinin kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Eylül'de Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen iş yeri kurşunlama olayının ardından yaşandı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda olayın faillerinin C.G. ve M.T. olduğu belirlendi.

Şüphelilerin Karaağaç Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda iş yeri kurşunlama olayının şüphelileri C.G. ve M.T. yakalandı.

Operasyon sırasında evde bulunan E.B. ise polis ekiplerini fark edince balkondan kaçmaya çalıştı. Kaçış girişimi ekiplerin müdahalesiyle engellenen E.B.'nin, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçundan arandığı belirlendi. E.B. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

C.G. ve M.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.