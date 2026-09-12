Bolu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Bolu'nun Gerede ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümüne yayılırken, olayda 1 işçi yaralandı.
Bolu'nun Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tesis içerisinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bir bölümünü sardı.
1 İŞÇİ YARALANDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek amacıyla yoğun çalışma başlattı. Çıkan yangında 1 fabrika işçisi hafif şekilde yaralandı. Yaralı işçi ambulansta yapılan tedavinin ardından hastaneye kaldırıldı.
ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR
Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Alevlerin tamamen sardığı fabrikada zaman zaman patlamaların da meydana geldiği bildirildi. Öte yandan, yangının boyutu ve ekiplerin bölgedeki müdahale çalışmaları yangının 4'üncü saatinde dronla da görüntülendi. Ayrıca, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ve Gerede Kaymakamı Fatih Kaya fabrikada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.