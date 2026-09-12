Bolu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Bolu'nun Gerede ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümüne yayılırken, olayda 1 işçi yaralandı.

Bolu'nun Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tesis içerisinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bir bölümünü sardı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasındaki yangın fabrikanın büyük bir bölümüne yayıldı. (Foto: İHA) 1 İŞÇİ YARALANDI Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek amacıyla yoğun çalışma başlattı. Çıkan yangında 1 fabrika işçisi hafif şekilde yaralandı. Yaralı işçi ambulansta yapılan tedavinin ardından hastaneye kaldırıldı.