Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, 6 yaşındaki B.Y.'ye isabet etti. Küçük kız ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli ağabey F.Y. tutuklandı.

Adana'da dün akşam merkez Yüreğir ilçesi Eski Misis Mahallesi'nde iddiaya göre, bir evde henüz belirlenemeyen nedenle ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, 6 yaşındaki B.Y.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli olarak değerlendirilen ağabey F.Y.'yi gözaltına aldı.

AĞABEY CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.