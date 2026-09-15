Fatih'te döviz bürosunda silah sesleri! Alacak verecek meselesi 2 can aldı
İstanbul Fatih'in Sofçuhan semtindeki bir iş yerinde müşteri ile iş yeri sahibi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahla ateş açıldı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Detayları A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.
Olay, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi.
ALACAK VERECEK MESELESİ KANLI BİTTİ
İddiaya göre, Sofçuhan'da bir iş yeri sahibi ile müşteri arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.
2 ÖLÜ 2 YARALI
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla ateş edilen 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 GÖZALTI
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
MÜŞTERİ İLE İŞ YERİ SAHİBİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
İlk bilgileri paylaşan A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Fatih'te bulunan bir döviz bürosunda henüz sebebi belli olmayan bir şekilde silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olaydan hemen sonrasında ambulans ekibindeki görevliler tarafından yapıldı" sözleriyle sahadaki durumu bildirdi.
SALDIRGAN YAKALANDI, OLAY YERİ ABLUKAYA ALINDI
Kavganın bir iş hanı içerisinde patlak verdiğini vurgulayan Mustafa Kadir Mercan, "Bu kapsamda da şu anda olayda olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 1 kişinin de yine gözaltına alındığı bilgisi var. Olay Fatih ilçesi Softçuyan İşhanı içerisinde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi ve bir müşteriyle bir iş yeri sahibi ilk önce iddialara göre bir tartışma yaşıyor. Tartışmanın ardındansa bu silahlı bir tartışmaya dönüyor desek yeridir ve bu kapsamda da büroda yer alan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı bilgisi var. Bizler de şu anda olay yerine doğru intikal ediyoruz. Gelişmeler oldukça, farklı iddialar oldukça bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım" ifadelerini kullandı.