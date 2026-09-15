Antalya’da MİT yalanıyla 1,5 milyonluk döviz ve ziynet almaya gelen şüpheli suçüstü yakalandı
Antalya’da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp M.A.’yı “FETÖ’ye adınız karıştı” yalanıyla korkutan H.Ç., yaklaşık 1 milyon 500 bin TL’lik döviz ve ziynet eşyasını almak için geldiği noktada polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Antalya'da meydana gelen olayda M.A., telefonda kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan bir kişinin kendisini aradığını belirterek polise başvurdu.
Şüphelinin, mesajlaşma uygulaması üzerinden M.A.'ya kimlik belgesi gönderdiği ve adının FETÖ terör örgütüne karıştığını söylediği öğrenildi.
Bu yöntemle M.A.'yı baskı altına almaya çalışan şüpheli, döviz ve ziynet eşyalarını kendisine teslim etmesini istedi.
POLİS DEVREYE GİRDİ
Durumdan şüphelenen M.A.'nın ihbarı üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Polis ekiplerinin yönlendirmesiyle M.A. ile şüpheli arasındaki görüşmeler sürdürülürken, şüphelinin yakalanması için operasyon hazırlığı yapıldı.
1,5 MİLYON LİRALIK EŞYALARI ALMAYA GELDİ
Şüpheli H.Ç., yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını elden almak üzere belirlenen noktaya geldi.
Burada polis ekiplerince suçüstü yakalanan H.Ç., gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.