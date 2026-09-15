Antalya’da MİT yalanıyla 1,5 milyonluk döviz ve ziynet almaya gelen şüpheli suçüstü yakalandı

Antalya’da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp M.A.’yı “FETÖ’ye adınız karıştı” yalanıyla korkutan H.Ç., yaklaşık 1 milyon 500 bin TL’lik döviz ve ziynet eşyasını almak için geldiği noktada polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.