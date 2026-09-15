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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

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Bakan Fidan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

İki ülke olarak yürüttüğümüz birçok proje var.

Bakü ile savunmada iş birliği derinleşiyor.

Güney Kafkasya barışla anılmalı.

Türkiye ile Azerbaycan'ın ilişkisi bölge için kilit rolde.

Karadeniz çatışma dışında olmalı.

İran'ın istikrarı önemli.

Barış için çabamız sürecek.

Ayrıntılar geliyor...

Bakan Fidan, Bayramov ile görüştü (Foto: AA)Bakan Fidan, Bayramov ile görüştü (Foto: AA)

İKİ MEVKİDAŞ GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi. Fidan, başkent Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

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#Bakan Fidan #Bakü
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