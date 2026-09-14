Yenilik Partisi, Özgül Özel’in genel başkanlığında kurulan Yeni Parti’nin isminin kendi parti adıyla benzerlik taşıdığı gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Başvuruda, “Yeni”, “Yenilik” ve “Yenilikçi” ifadelerinin toplumda birbirine yakın anlamlarda kullanıldığı, iki partinin vatandaşlar tarafından ayırt edilmesinin zorlaşacağı savunuldu.

Yenilik Partisi, Yeni Parti'nin ismine ilişkin itirazını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşıdı.

Yenilik Partisi Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Oya Baksı Işık imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu'na yapılan başvuruda Yeni Parti'nin isminin Yenilik Partisi ile karıştırılabileceği belirtildi.

Başvuruda "Yeni", "Yenilik" ve "Yenilikçi" ifadelerinin toplumda birbirine yakın anlamlarda kullanıldığı ve bu nedenle vatandaşların iki parti arasında ayrım yapmakta zorlanabileceği ifade edildi.

"YENİ VE YENİLİK AYNI BAĞLAMDA KULLANILMAKTADIR"

Yenilik Partisi'nin Yargıtay'a sunduğu başvuruda şu ifadelere yer verildi:

"Sokaktaki vatandaş, 'Yeni' ile 'Yeniliği' ayırt edememektedir. Vatandaşın ayırt edebileceği 'Yeni'ye eklenmiş başka bir kelime de yoktur. Dolayısıyla doğrudan 'Yeniliği' çağrıştırmaktadır. Eğer ülkemiz İngiltere ve ülkemizin dili İngilizce olsaydı bu iki kelime İngiliz vatandaşları tarafından kolayca anlaşılabilirdi. Ancak ülkemizin Türkiye, milletimizin Türk milleti ve dilimizin Türkçe olması nedeniyle 'Yeni' ve 'Yenilik' aynı bağlamda kullanılmaktadır."

EMSAL KARAR VURGUSU YAPILDI

Başvuruda Yükselen Türkiye Partisi Genel Başkanı Duygu Çil Sucuka'nın 19 Aralık 2024'te "Yeni Parti" ismini almak için yaptığı başvurunun Yenilik Partisi ile isim benzerliği bulunduğu gerekçesiyle Yargıtay tarafından reddedildiği hatırlatıldı.

Söz konusu kararın Yeni Parti açısından da emsal kabul edilmesi talep edilen başvuruda şu ifadeler kullanıldı: