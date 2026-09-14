-°C
CANLI YAYIN

Yasa dışı bahis ve müstehcen içerik nedeniyle 412 siteye erişim engeli

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Yasa dışı bahis ve müstehcen içerik nedeniyle 412 siteye erişim engeli

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 7-14 Eylül tarihlerinde yaptığı sanal devriye ve açık kaynak araştırmasında yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 347 site ile müstehcen paylaşım yapan 65 siteyi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirerek erişimlerinin engellenmesini sağladı. Toplamda 755 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 412 internet sitesine erişim engellendi. Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, 7-14 Eylül tarihlerinde internette sanal devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 755 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi. Yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı belirlenen 347, müstehcen içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 65 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişimin engellenmesi sağlandı. Ayrıca, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Etimesgut ilçesindeki 8 nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatıldı. Bu olayları gerçekleştirdiği belirlenen 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sosyal medyadaki sapkın içeriklere erişim engeli kararı!Sosyal medyadaki sapkın içeriklere erişim engeli kararı! SOSYAL MEDYADAKİ SAPKIN İÇERİKLERE ERİŞİM ENGELİ KARARI!
184 sosyal medya hesabına erişim engeli184 sosyal medya hesabına erişim engeli 184 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Yeni Parti’ye isim itirazı! Yenilik Partisi Yargıtay’a başvurdu
Sonraki Haber
Yeni Parti’ye isim itirazı! Yenilik Partisi Yargıtay’a başvurdu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın