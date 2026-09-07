Muğla'da yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen 9 FETÖ üyesi yakalandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Örgüte üye olma suçundan işlem gören ve dosyaları istinafta bulunan şahısların yurtdışına illegal yollardan kaçma girişimine yönelik Datça ilçesinde operasyon düzenlendi.

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçacak şüphelilerin Rusya Bayraklı Peter Pan isimli tekne içerisinde ve Datça açıklarında uluslararası sulara yakın bölgede bulundukları belirlendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikte durdurulan teknede, 1 tekne kaptanı, 9 FETÖ mensubu ve 2 çocuk olmak üzere toplam 12 şahıs yakalandı.

9 şüpheli hakkında örgüt üyeliğinden, tekne kaptanı hakkında silahlı terör örgütüne yardım etme ve göçmen kaçakçılığı suçundan soruşturma başlatıldı. 2 çocuk aile yakınlarına teslim edilirken, 10 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.