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Adana'da korkunç görüntü! Balkonda genç kadını sopayla dövdü

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Adana'da korkunç görüntü! Balkonda genç kadını sopayla dövdü

Adana'da meydana gelen olay vicdanları sızlattı. Bir şahıs, balkonda tartıştığı kadını sopayla öldüresiye dövdü. Komşular o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda, bir adam ile bir kadın arasında balkonda tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada adam, kadını sopayla dövdü. Elindeki çarşafla sopadan korunmaya çalışan kadın, çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. Kadına defalarca sopayla vuran şüpheli, daha sonra saçından tutarak evin içerisine götürdü. Saldırı anı mahalleli tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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