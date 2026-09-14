Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde Diyarbakır’da Adnan Menderes Anadolu Lisesi ile Sur İçi Ziya Gökalp İlkokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Eğitim ve öğretimin Türkiye'nin geleceğini şekillendiren temel unsurlar arasında yer aldığını vurgulayan Bilal Erdoğan, millî değerleriyle bağ kuran, öz güvenli, donanımlı ve sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmenin Türkiye'nin hedef ve ideallerine ulaşmasında belirleyici rol oynayacağını ifade etti.

Ziyaret gerçekleştirdiği okullarda öğrencilerle sohbet eden, öğretmen ve yöneticilerle bir araya gelen Bilal Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eğitimin akademik başarının ötesinde insanı, toplumu ve ülkenin geleceğini inşa eden bir süreç olduğuna dikkat çekerek çocukların kendi kültürlerini ve değerlerini tanıyan, dünyayı doğru okuyabilen ve geleceğe öz güvenle hazırlanabilen bireyler olarak yetişmesinin önemini vurguladı.

Öğretmenliğin bu sürecin merkezinde yer aldığını belirten Bilal Erdoğan, öğretmenlik mesleğinin insan yetiştirme sorumluluğu taşıyan önemli bir görev olduğunu ifade etti. Öğretmenlerin güçlü bir ideal ve yüksek motivasyonla mesleklerini sürdürmesinin eğitim ortamına ve öğrencilerin başarısına doğrudan katkı sağlayacağını dile getirdi.

İHTİYAÇLAR MASAYA YATIRILDI

Program kapsamında okulların ihtiyaçları da yerinde değerlendirildi. Öğrencilerin sportif ve sosyal imkânlarını geliştirmek amacıyla halı saha yapımı için sponsor desteği sağlanırken, okul radyosunun teknik altyapısının güçlendirilmesine yönelik ekipman desteği için çalışma başlatıldı. Ortaokul öğrencilerine tablet desteği sağlanması konusunda da sponsor desteği alınırken, teknolojinin eğitim amacıyla ve bilinçli kullanılabilmesi için bilişim ve rehberlik öğretmenleriyle görüş alışverişinde bulunuldu.

"EĞİTİM HER TÜRLÜ TARTIŞMADAN DAHA ÖNEMLİ"

Bilal Erdoğan, gençlerin geleceğinin gelip geçici çekişmelerin ve günlük tartışmaların çok üzerinde tutulması gerektiğini vurguladı. "Gelecek sizin geleceğiniz, kimsenin sizin geleceğinizi tehlikeye atma lüksü olmamalı." ifadelerini kullanan Bilal Erdoğan, gençlerin geçmişin yükünü sırtlamak zorunda olmadığını, eğitimlerinin her türlü tartışmadan daha önemli olduğunu belirtti. Türkiye'nin ideallerine ulaşmasının iyi yetişmiş, öz güvenli, kendi değerlerinden güç alan gençlerin zihinleri, hayalleri ve ortaya koyacakları yeni fikirlerle mümkün olacağını ifade etti.

Programda öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da okullarında görmek istediklerini dile getirerek kendisini Diyarbakır'a ve okullarına davet etti.