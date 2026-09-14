18 yaş altı için adli sicil belgesinde e-Devlet kolaylığı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 yaşından küçük çocuklara ait adli sicil belgelerinin veli, vasi veya yasal temsilciler tarafından adliyeye gitmeden e-Devlet üzerinden 51 dilde alınabildiğini açıkladı. Gürlek, uygulamayla vatandaşların zaman, emek ve ulaşım maliyetinden tasarruf ettiğini belirterek, adalet hizmetlerine erişimin daha hızlı ve kolay hale getirildiğini ifade etti.