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Yatırımcıyı yanıltan paylaşımlara operasyon! Başsavcılık harekete geçti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yatırımcıyı yanıltan paylaşımlara operasyon! Başsavcılık harekete geçti

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgi ve içerik paylaşan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan başvurular nazarında, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren veya yorum yapan; ayrıca sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten sosyal medya hesap sahipleri hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında, söz konusu paylaşımları yapan şüphelilerin gerçek kimliklerinin ve delillerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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