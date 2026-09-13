İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Oyuncu Çağla Boz gözaltında
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, oyuncu Çağla Boz da operasyon kapsamında gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılığın talimatı üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Soruşturma kapsamında oyuncu Çağla Boz gözaltına alındı.
Ekiplerin diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.