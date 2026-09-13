Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama! Ünlü oyuncu Çağla Boz'a ev hapsi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda gözaltına alınan Avukat Emek Emre ve kuaför Ünal Demir tutuklanırken, oyuncu Çağla Boz ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Başsavcılığın talimatı üzerine soruşturma kapsamında oyuncu Çağla Boz gözaltına alınmıştı.
Operasyonun şüphelileri arasında avukat Emek Emre ile oyuncu Çağla Boz'un da bulunuyordu.. Boz'un evinde yapılan aramada hassas terazi ele geçirildi.
ADRESTE TABANCA VE 334 FİŞEK BULUNDU
Şehir dışında olduğu belirtilen M.Y.Z.'nin adresinde gerçekleştirilen aramada ise 9 milimetre çapında bir tabanca ve 334 adet fişek bulundu.
Ünal Demir de ekipler tarafından gözaltına alındı.
2 TUTUKLAMA VE ÜNLÜ OYUNCU HAKKINDA DA KARAR
Gözaltına alınan Avukat Emek Emre ve kuaför Ünal Demir tutuklandı. Çağla Boz ise ev hapsi uygulanarak adli kontrolle serbest bırakıldı.