Operasyonun şüphelileri arasında avukat Emek Emre ile oyuncu Çağla Boz'un da bulunuyordu.. Boz'un evinde yapılan aramada hassas terazi ele geçirildi.

Emek Emre

ADRESTE TABANCA VE 334 FİŞEK BULUNDU

Şehir dışında olduğu belirtilen M.Y.Z.'nin adresinde gerçekleştirilen aramada ise 9 milimetre çapında bir tabanca ve 334 adet fişek bulundu.

Ünal Demir de ekipler tarafından gözaltına alındı.