İstanbul Havalimanı'na 2.820 metrelik ilk doğu-batı pisti! Toplam pist sayısı 6'ya çıkıyor
İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pisti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 18 Eylül’de hizmete açılacak. Havalimanının ilk doğu-batı yönlü pisti olacak yeni yatırımla toplam pist sayısı 6’ya çıkarken, özellikle iç hatlar ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada kalış süreleri kısalacak.
İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Eylül'de hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni pistin havalimanının ilk doğu-batı yönlü pisti olacağını, hizmete alınmasıyla toplam pist sayısının 5'ten 6'ya yükseleceğini açıkladı.
İstanbul Havalimanı'nın 110'un üzerinde hava yolu iş birliğiyle 340'tan fazla destinasyona bağlantı sağladığını belirten Uraloğlu, mevcut pist yapısı ve yeni yatırımla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Havalimanımız hâlihazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet veriyor. 4. ana pistimizin devreye alınmasıyla toplam pist sayımızı 6'ya çıkaracağız. Yeni pistimiz aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak."