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İstanbul Havalimanı'na 2.820 metrelik ilk doğu-batı pisti! Toplam pist sayısı 6'ya çıkıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Havalimanı'na 2.820 metrelik ilk doğu-batı pisti! Toplam pist sayısı 6'ya çıkıyor

İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pisti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 18 Eylül’de hizmete açılacak. Havalimanının ilk doğu-batı yönlü pisti olacak yeni yatırımla toplam pist sayısı 6’ya çıkarken, özellikle iç hatlar ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada kalış süreleri kısalacak.

İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Eylül'de hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni pistin havalimanının ilk doğu-batı yönlü pisti olacağını, hizmete alınmasıyla toplam pist sayısının 5'ten 6'ya yükseleceğini açıkladı.

İstanbul Havalimanı'na 2.820 metrelik ilk doğu-batı pisti! Toplam pist sayısı 6'ya çıkıyor - 1

İstanbul Havalimanı'nın 110'un üzerinde hava yolu iş birliğiyle 340'tan fazla destinasyona bağlantı sağladığını belirten Uraloğlu, mevcut pist yapısı ve yeni yatırımla ilgili şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Havalimanı'na 2.820 metrelik ilk doğu-batı pisti! Toplam pist sayısı 6'ya çıkıyor - 2

"Havalimanımız hâlihazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet veriyor. 4. ana pistimizin devreye alınmasıyla toplam pist sayımızı 6'ya çıkaracağız. Yeni pistimiz aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak."

İstanbul Havalimanı'na 2.820 metrelik ilk doğu-batı pisti! Toplam pist sayısı 6'ya çıkıyor - 3

Doğu-batı ekseninde inşa edilen yeni beton pist, 2 bin 820 metre uzunluğa ve 45 metre genişliğe sahip. Pistin hizmete alınmasıyla özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda operasyon sürelerinin kısalması bekleniyor.

İstanbul Havalimanı'na 2.820 metrelik ilk doğu-batı pisti! Toplam pist sayısı 6'ya çıkıyor - 4

TAKSİ VE HAVADA KALIŞ SÜRELERİ KISALACAK

Yeni pistin uçuş operasyonlarına sağlayacağı katkıyı anlatan Uraloğlu, taksi ve havada kalış sürelerinin azaltılmasıyla hem yakıttan hem zamandan tasarruf sağlanacağını belirtti.

Uraloğlu, "Özellikle iç hat uçuşları ve Doğu yönlü rotalarda taksi süreleri ile havada kalış sürelerini kısaltacağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız." dedi.

İstanbul Havalimanı'na 2.820 metrelik ilk doğu-batı pisti! Toplam pist sayısı 6'ya çıkıyor - 5

Yeni pistin farklı hava koşullarında operasyonların daha etkin yürütülmesine katkı sağlayacağını belirten Uraloğlu, iniş ve kalkışlarda emniyet marjının güçleneceğini söyledi.

Uraloğlu, "Doğu-Batı eksenindeki yeni pistimizle olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş-kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız." açıklamasında bulundu.

İstanbul Havalimanı'na 2.820 metrelik ilk doğu-batı pisti! Toplam pist sayısı 6'ya çıkıyor - 6

İSTANBUL HAVALİMANI'NIN OPERASYONEL GÜCÜ ARTACAK

İstanbul Havalimanı'nda Nisan 2025'te Avrupa'da ilk kez Üçlü Bağımsız Paralel Pist Operasyonu hayata geçirildi. Uraloğlu, 4. ana pistin hizmete alınmasıyla havalimanının operasyonel kapasitesinin, verimliliğinin ve esnekliğinin daha da güçleneceğini ifade etti.

Yeni pistin yan rüzgar koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunacağını belirten Uraloğlu, pistin dörtlü işletmecilik hedefi açısından da önemli olduğunu vurguladı. Pistin hangar alanlarına yakın konumu sayesinde genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız biçimde yürütülmesi hedefleniyor.

İstanbul Havalimanı'na 2.820 metrelik ilk doğu-batı pisti! Toplam pist sayısı 6'ya çıkıyor - 7

Uraloğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Doğu-batı eksenli yeni pistimiz, yan rüzgâr koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunarken dörtlü pist işletmeciliği hedefimize de güç katacak. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkân sağlayacak."

#İstanbul Havalimanı 4. Ana Pist Açılışı #Bakan Abdulkadir Uraloğlu İstanbul Havalimanı Açıklaması
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