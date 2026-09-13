İSTANBUL HAVALİMANI'NIN OPERASYONEL GÜCÜ ARTACAK

İstanbul Havalimanı'nda Nisan 2025'te Avrupa'da ilk kez Üçlü Bağımsız Paralel Pist Operasyonu hayata geçirildi. Uraloğlu, 4. ana pistin hizmete alınmasıyla havalimanının operasyonel kapasitesinin, verimliliğinin ve esnekliğinin daha da güçleneceğini ifade etti.

Yeni pistin yan rüzgar koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunacağını belirten Uraloğlu, pistin dörtlü işletmecilik hedefi açısından da önemli olduğunu vurguladı. Pistin hangar alanlarına yakın konumu sayesinde genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız biçimde yürütülmesi hedefleniyor.