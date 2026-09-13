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İşte kiralık sosyal konutlar! Bakan Kurum detayları paylaştı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İşte kiralık sosyal konutlar! Bakan Kurum detayları paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesine ilişkin örnek dairenin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, Ataşehir’deki 3+1 kiralık sosyal konutun içinden görüntüleri paylaştığı mesajında “İstanbul’da kiralık konutlarımız için yarın başvuruları almaya başlıyoruz. Evlerimizi merak ediyor musunuz? İşte Ataşehir’de kiraya vereceğimiz TOKİ evleri” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular alınacak. Başvurular 14 Eylül - 25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak. Kura çekimi ve teslimat ekim ayında başlayacak. İstanbul'da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında konutlar, 3 yıl süre ile belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli T.C. vatandaşlarına kiralanacak.

BAKAN KURUM PAYLAŞTI: İŞTE O EVLERİN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER... KİRALAR 10 BİN TL'DEN BAŞLAYACAK

KİRALAR 10 BİN TL'DEN BAŞLAYACAK

Bölge rayicin altında fiyatlarla ev sahibi olmayan vatandaşlara uygun şartlarda kiralama imkanı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin liradan başlayacak. Kira tutarları konutun büyüklüğüne göre değişecek.

İşte kiralık sosyal konutlar! Bakan Kurum detayları paylaştı - 1

Kiralık konut tahsis edilecek bölgeler 4 grubu ayrıldı. Birinci gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291, ikinci gruptaki Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, üçüncü gruptaki Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360 ve dördü gruptaki Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.

İşte kiralık sosyal konutlar! Bakan Kurum detayları paylaştı - 2

BAŞVURU ÜCRETİ ALINMAYACAK

Başvuru tarihi itibariyle son 12 aya ilişkin aylık ortalama hane halkı net gelirinin proje kapsamında belirlenen 100.000 TL üst sınırını aşmaması şartı ve geriye dönük en az 1 yıl İstanbul'da ikamet etme koşulları aranacak. Başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek.

TOKİden İstanbula 15 bin kiralık konutTOKİden İstanbula 15 bin kiralık konut TOKİ'DEN İSTANBUL'A 15 BİN KİRALIK KONUT

#Kiralık #Kiralık Sosyal Konut #TOKİ
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