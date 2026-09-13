Ergenekon soruşturmasında 21 ihraç hakim ve savcı hakkında gelişme! FETÖ'ye zaman aşımı kararı kaldırıldı
FETÖ/PDY'nin hain kumpaslarından Ergenekon soruşturma ve kovuşturmalarında görev alan aralarında Zekeriya Öz'ün de olduğu 21 ihraç hâkim ve savcı hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinin kumpasçılar hakkında verdiği "zaman aşımı" gerekçeli ret kararı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının kararlı itirazı üzerine İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tamamen kaldırıldı.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün karanlık emelleri doğrultusunda sahte delil üreten, usulsüz aramalar yapan, masum insanları kumpaslarla gözaltına alıp tutuklayan ve yasa dışı dinlemelere imza atan aralarında FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 21 ihraç hâkim ve savcı hakkındaki süreçte kritik bir gelişme yaşandı.
Haklarında "son soruşturmanın açılması" talep edilen eski yargı mensupları için Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından zaman aşımı gerekçe gösterilerek verilen "son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı" yönündeki karar bozuldu.
"MÜNFERİT HATA OLARAK DEĞERLENDİRİLMEYECEK"
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'den ihraç hâkim ve savcılar lehine verilen zaman aşımı kararına itiraz etti. Başsavcılık itirazında, söz konusu eylemlerin münferit adli hata olarak değerlendirilemeyeceğini; Anayasayı ihlal suçunun icrai hareketleri ile zamanaşımına tabi olmayan işkence suçu kapsamında ele alınması gerektiğini kaydetmişti.
Zekeriya Öz — Eski İstanbul Savcısı
Fikret Seçen — Eski İstanbul Savcısı
Süleyman Pehlivan — Eski İstanbul Savcısı
Mehmet Ali Pekgüzel — Eski İstanbul Savcısı
Nihat Taşkın — Eski İstanbul Savcısı
Ercan Şafak — Eski İstanbul Savcısı
Mehmet Murat Yönder — Eski İstanbul Savcısı
Mehmet Murat Dalku — Eski İstanbul Savcısı
Hasan Hüseyin Özese — Eski İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
Hüsnü Çalmuk — Eski İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
Metin Özçelik — Eski İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
Ömer Diken — Eski İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
Mehmet Karababa — Eski İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
Dr. Sedat Sami Haşıloğlu — Eski İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
Davut Bedir — Eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
İdris Asan — Eski İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
Rüstem Eryılmaz — Eski İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
Yakup Hakan Günay — Eski İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
Ali Efendi Peksak — Eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
Murat Üründü — Eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
İSTANBUL ANADOLU 26. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN KESİN KARAR
Başsavcılığın haklı itirazını değerlendiren İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Temmuz 2026 tarihli kesin kararıyla kumpasçılar lehine verilen kararı tamamen ortadan kaldırdı. Mahkeme, dosyayı yeniden gereğinin yapılması ve yargılamanın önünün açılması amacıyla Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderdi.