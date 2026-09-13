Kilis İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen bir yapım işi ihalesine ilişkin “kamu ihalesine fesat karıştırma”, “rüşvet”, “zimmet” ve “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” iddialarıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın, Kilis İl Özel İdaresinin 2025/1967587 İKN sayılı yapım işi ihalesine ilişkin iddialar üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturmada, aşırı düşük teklif sahibi HASBER İnşaat lehine işlem yapılmasının sağlanmak istendiği ve bu kapsamda menfaat teklif edildiği iddiaları inceleniyor.

Öte yandan, olayla ilgili tutanak düzenleyen bir tanığın beyanını değiştirmesi amacıyla farklı tarihlerde baskı ve tehditte bulunulduğu da soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

KURUMA AİT MALZEMELERİN ÇIKARILDIĞI İDDİASI

Soruşturma dosyasında ayrıca Kilis İl Özel İdaresine ait olduğu belirtilen bazı malzemelerin kişisel kullanım amacıyla kurum dışına çıkarıldığı yönündeki iddialar da yer alıyor.

Başsavcılık tarafından soruşturma kapsamında tanık beyanları, kurum ve ihale evrakları, kamera kayıtları, araç ve GPS takip verileri, fotoğraflar ile dijital yazışmalar dahil çok sayıda maddi ve dijital delil incelemeye alındı.

6 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 13 Eylül 2026 tarihinde 4 şüpheliye ait 6 ayrı adreste eş zamanlı arama gerçekleştirildi.

Aramalarda19 dijital materyal, 11 klasör, 97 sikke ve13 muhtelif evrak ele geçirildi.

Ele geçirilen materyaller incelemeye alınırken, soruşturmanın deliller üzerinden kapsamlı şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında Kilis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri M.K., HASBER İnşaat yetkilisi E.A. ve M.S.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüpheli H.M.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, delillerin eksiksiz şekilde toplanması ve soruşturmanın bütün boyutlarıyla aydınlatılması amacıyla adli işlemleri sürdürdüğü belirtildi.