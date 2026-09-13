Ergenekon soruşturmasında 20 ihraç hakim ve savcı hakkında gelişme! FETÖ'ye zamanaşımı kararı kaldırıldı
FETÖ/PDY'nin hain kumpaslarından Ergenekon soruşturma ve kovuşturmalarında görev alan aralarında Zekeriya Öz'ün de olduğu 20 ihraç hâkim ve savcı hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinin kumpasçılar hakkında verdiği "zamanaşımı" gerekçeli ret kararı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının kararlı itirazı üzerine İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tamamen kaldırıldı.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün karanlık emelleri doğrultusunda sahte delil oluşturma, usulsüz arama, gözaltı, tutuklama ve dinleme gibi hukuka aykırı işlemleri nedeniyle aralarında FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 20 ihraç hâkim ve savcı hakkındaki süreçte kritik bir gelişme yaşandı.
Haklarında "son soruşturmanın açılması" talep edilen FETÖ'cü hainler için Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından zamanaşımı gerekçe gösterilerek verilen karar bozuldu.
"MÜNFERİT HATA OLARAK DEĞERLENDİRİLMEYECEK"
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'den ihraç hâkim ve savcılar lehine verilen zamanaşımı kararına itiraz etti. Başsavcılık itirazında, söz konusu eylemlerin münferit adli hata olarak değerlendirilemeyeceğini; Anayasayı ihlal suçunun icrai hareketleri ile zamanaşımına tabi olmayan işkence suçu kapsamında ele alınması gerektiğini kaydetmişti.
ARALARINDA ZEKERİYA ÖZ DAHİL 20 FİRARİ VE TUTUKLU İSİM
- Zekeriya Öz — Eski İstanbul Savcısı
- Fikret Seçen — Eski İstanbul Savcısı
- Süleyman Pehlivan — Eski İstanbul Savcısı
- Mehmet Ali Pekgüzel — Eski İstanbul Savcısı
- Nihat Taşkın — Eski İstanbul Savcısı
- Ercan Şafak — Eski İstanbul Savcısı
- Mehmet Murat Yönder — Eski İstanbul Savcısı
- Mehmet Murat Dalku — Eski İstanbul Savcısı
- Hasan Hüseyin Özese — Eski İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
- Hüsnü Çalmuk — Eski İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
- Metin Özçelik — Eski İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
- Ömer Diken — Eski İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
- Mehmet Karababa — Eski İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
- Dr. Sedat Sami Haşıloğlu — Eski İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
- Davut Bedir — Eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
- İdris Asan — Eski İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
- Rüstem Eryılmaz — Eski İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
- Yakup Hakan Günay — Eski İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
- Ali Efendi Peksak — Eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
- Murat Üründü — Eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
İSTANBUL ANADOLU 26. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN KESİN KARAR
Başsavcılığın itirazını değerlendiren İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Temmuz 2026 tarihli kesin kararıyla kumpasçılar lehine verilen kararı tamamen ortadan kaldırdı. Mahkeme, dosyayı yeniden gereğinin yapılması ve yargılamanın önünün açılması amacıyla Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderdi.