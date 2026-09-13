Ergenekon soruşturmasında 20 ihraç hakim ve savcı hakkında gelişme! FETÖ'ye zamanaşımı kararı kaldırıldı

FETÖ/PDY'nin hain kumpaslarından Ergenekon soruşturma ve kovuşturmalarında görev alan aralarında Zekeriya Öz'ün de olduğu 20 ihraç hâkim ve savcı hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinin kumpasçılar hakkında verdiği "zamanaşımı" gerekçeli ret kararı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının kararlı itirazı üzerine İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tamamen kaldırıldı.