Görüşmenin hizmet noktasında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yavaş, "Bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek nasıl hizmet edeceğiz? Görüşmeye devam edeceğiz" diyerek eleştirilere yanıt verdi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş , Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe 'de yaptığı görüşmenin ardından tartışmalara neden olan buluşmaya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Beştepe'de kabul etmişti. (Fotoğraf: AA)

"TABANDA HER FİKİRDEN İNSANLA BİR ARADA OLACAĞIZ"

Yavaş, siyasette yaşanan ayrışmalara ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi. Ankara halkının farklı siyasi görüşlere sahip insanlardan oluştuğunu belirten Yavaş, "Tavandakiler istediği kadar ayrılsın. Bizler Ankara halkı olarak tabanda her konuda her fikirden insanla bir arada olmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP'DEN AYRILACAK MI?

Gazetecilerin CHP'den ayrılacağı yönündeki iddiaları ve kamuoyunda gündeme gelen "YENİ Parti" sürecine ilişkin sorularını da yanıtlayan Yavaş, şu aşamada konuya ilişkin kesinleşmiş bir durum olmadığını söyledi.

Yakın zamanda konuyu görüşmek üzere bir araya geleceklerini belirten Yavaş, "Arkadaşlar o sorular için toplanacağız yakın zamanda inşallah, hepsini görüşeceğiz. Şu an konuşacak hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Yavaş, açıklamasını "Tekrar söylüyorum... Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır" sözleriyle noktaladı.