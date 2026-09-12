-°C
CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın Samsun ziyareti öncesi hazırlıklar değerlendirildi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Başkan Erdoğan'ın Samsun ziyareti öncesi hazırlıklar değerlendirildi

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül Pazar günü Samsun programına ilişkin hazırlıklar değerlendirildi. Toplantının ardından heyet İstiklal Meydanı, Samsun Tanıtım Merkezi ve 'Astorya' gösteri merkezini gezdi; Şehir Hastanesi açılışı için hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

İlçe kaymakamlarının katıldığı toplantıda, Başkan Erdoğan'ın Samsun programına ilişkin hazırlıklar ele alındı.

Toplantının ardından Vali Tavlı ve beraberindeki heyet, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan İstiklal Meydanı'nı ziyaret etti. İstiklal Madalyası'ndan ilham alınarak tasarlanan meydanın ardından Samsun Tanıtım Merkezi gezildi.

13 Eylül Samsun ziyareti hazırlıkları toplantısı: Vali Orhan Tavlı başkanlığında masaya yatırıldı (Foto: İHA) 13 Eylül Samsun ziyareti hazırlıkları toplantısı: Vali Orhan Tavlı başkanlığında masaya yatırıldı (Foto: İHA)

Heyet, kentte hayata geçirilen Uçan Sinema Projesi "Astorya" gösteri merkezinde de incelemelerde bulundu.

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninin 13 Eylül Pazar günü saat 15.00'te gerçekleştirileceği bildirildi. Vatandaşlar açılış törenine davet edildi.

Başkan Erdoğandan üniversite ziyaretiBaşkan Erdoğandan üniversite ziyareti BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÜNİVERSİTE ZİYARETİ
Başkan Erdoğandan Büyük Türkiye Mutabakatı çağrısıBaşkan Erdoğandan Büyük Türkiye Mutabakatı çağrısı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BÜYÜK TÜRKİYE MUTABAKATI ÇAĞRISI
Erdoğan: Bizim gündemimiz eser siyasetiErdoğan: Bizim gündemimiz eser siyaseti ERDOĞAN: BİZİM GÜNDEMİMİZ ESER SİYASETİ
Erdoğan: Bizim gündemimiz eser siyasetiErdoğan: Bizim gündemimiz eser siyaseti ERDOĞAN: BİZİM GÜNDEMİMİZ ESER SİYASETİ

Vanlı Kara Haydar dosyasında düğün altınları başka adresten çıktı! 66 bilezik, metrelerce zincir ve döviz ele geçirildi
Sonraki Haber
Vanlı Kara Haydar dosyasında düğün altınları başka adresten çıktı! 66 bilezik, metrelerce zincir ve döviz ele geçirildi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın