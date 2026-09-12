Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Osmaniye’deki ziyaretinde Türkiye’nin siyasi istikrarını güçlü şekilde sürdürdüğünü söyledi. Yılmaz, geçmişteki 1994, 1999 ve 2001 krizlerini hatırlattı; enflasyonun birinci öncelikleri olduğunu ve bununla uğraştıklarını ifade etti.

Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Osmaniye'ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk olarak Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret etti. Yılmaz, ardından AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı'na geçti.

Burada partililere hitap eden Yılmaz, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'de oluşan siyasi istikrarın birlik ve beraberlik içerisinde devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin siyasi istikrarını güçlü şekilde sürdürdüğünü belirten Yılmaz, geçmiş dönemlerde yaşanan ekonomik krizlere dikkat çekti.

"İSTİKRARSIZLIK VE KOALİSYONLAR KRİZLERE YOL AÇTI"

Geçmişte bürokraside görev yaptığı dönemde 1994, 1999 ve 2001 krizlerini gördüğünü belirten Yılmaz, söz konusu dönemlerdeki siyasi istikrarsızlığın ekonomiye doğrudan yansıdığını ifade etti.

Yılmaz, "Geçmişte bir siyasi istikrara sahip olunmadığı dönemlerde bürokraside görev yapıyordum. 1994 krizini biliyorum, 1999 krizini, 2001 yılındaki derin ekonomik krizi biliyorum. Bütün bunlar neden oldu diye baktığımızda o dönem istikrarsızlık, koalisyonlar, herkesin bir tarafa çekiştirdiği yapılar vardı" dedi.

2002 seçimlerinin Türkiye açısından bir dönüm noktası olduğunu belirten Yılmaz, bu tarihten sonra ülkenin ekonomiden demokrasiye, sosyal politikalardan dış politikaya kadar önemli bir dönüşüm geçirdiğini söyledi.

"ENFLASYON BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ"

Türkiye ekonomisine ilişkin güncel verileri de paylaşan Yılmaz, 2002 yılında 238 milyar dolar olan ekonominin bu yıl sonunda 1,8 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Kişi başına düşen milli gelirin de Cumhuriyet tarihinde ilk kez 20 bin dolar seviyesini aşacağını belirten Yılmaz, ekonomide sorunların bulunduğunu ancak hükümetin önceliğinin net olduğunu vurguladı.

Yılmaz, "Sorunlar yok mu, elbette var. Enflasyon birinci önceliğimiz. Bununla uğraşıyoruz, onu da çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

SAVAŞ VE ENERJİ FİYATLARI EKONOMİYİ ETKİLEDİ

Küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisine de değinen Yılmaz, savaşların ve enerji fiyatlarındaki yükselişin ekonomik programı zorlaştırdığını belirtti.

Yılmaz, yaşanan gelişmelerin ekonomik hedeflere ulaşmayı geciktirdiğini ancak Türkiye'nin istikametinin değişmediğini söyledi.

Dünya ekonomisindeki büyüme ve ticaret hacminin geçmiş dönemlere kıyasla daha düşük seviyelerde olduğuna dikkat çeken Yılmaz, Türkiye'nin buna rağmen büyümeye ve istihdam üretmeye devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Osmaniye programı kapsamında daha sonra Osmaniye İş Dünyası ve STK Buluşması'na katıldı.