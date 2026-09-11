Yasa dışı bahis ağları mercek altında! Yapay zekâ adres, reklam ve para akışını birlikte eşleştirecek
Yasa dışı bahis sitelerinin adres değiştirerek engelleri aşmasına karşı yapay zekâ devreye giriyor. Sistem; siteleri, reklam yönlendirmelerini, teknik altyapıları ve şüpheli para hareketlerini analiz ederek dijital ayak izlerini daha erken tespit edecek.
Planlanan yapay zekâ altyapısının yalnızca erişimi engellenen siteleri tespit etmekle sınırlı kalmaması öngörülüyor. Sistem sayesinde sürekli değişen internet adresleri ve teknik altyapılar takip edilirken, farklı siteler arasındaki bağlantılar da analiz edilecek.
Dijital reklamlar ve yönlendirmeler üzerinden oluşturulan bağlantıların incelenmesi, şüpheli finansal hareketlerin daha hızlı fark edilmesi ve farklı kurumların elde ettiği verilerin birlikte değerlendirilmesi de sistemin hedefleri arasında bulunuyor.
Böylece yapay zekânın, tek tek internet sitelerini tespit eden bir araçtan ziyade yasa dışı bahis ekosistemini bütün olarak analiz eden bir erken tespit mekanizması olarak kullanılması amaçlanıyor.
ADRES DEĞİŞTİREREK ENGELLERİ AŞAMAYACAKLAR
Yasa dışı bahis platformlarının erişim engellerinin ardından yeni internet adresleri üzerinden yeniden faaliyete geçmesi, mücadeledeki önemli sorunlardan biri olarak öne çıkıyor.
Bu kapsamda üzerinde çalışılan yapay zekâ tabanlı yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sistemiyle, platformların internet adresleri ve teknik altyapılarındaki değişikliklerin daha hızlı belirlenmesi planlanıyor.
Yeni yaklaşımın en önemli farklarından biri ise yalnızca mevcut adresleri taramak yerine, farklı dijital veriler arasındaki ilişkileri inceleyerek yeni bağlantıları ve olası yasa dışı bahis sitelerini de ortaya çıkarabilmesi olacak.
PARA TRAFİĞİ DE TAKİPTE
Yasa dışı bahis ağlarının kullandığı hesaplar, ödeme yöntemleri ve para transferleri de mücadelenin önemli unsurları arasında yer alıyor.
2025 yılında yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında 6,3 milyar liralık varlığa el konulması, finansal takibin mücadeledeki önemini ortaya koyarken, 2026'da bu kapasitenin yapay zekâ destekli erken tespit ve analiz imkanlarıyla güçlendirilmesi hedefleniyor.
Yeni sistemle birlikte amaç, yasa dışı bahis siteleri ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek yerine, dijital ayak izlerinden hareketle bu ağları daha erken aşamada tespit etmek olacak.