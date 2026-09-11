Planlanan yapay zekâ altyapısının yalnızca erişimi engellenen siteleri tespit etmekle sınırlı kalmaması öngörülüyor. Sistem sayesinde sürekli değişen internet adresleri ve teknik altyapılar takip edilirken, farklı siteler arasındaki bağlantılar da analiz edilecek.

Dijital reklamlar ve yönlendirmeler üzerinden oluşturulan bağlantıların incelenmesi, şüpheli finansal hareketlerin daha hızlı fark edilmesi ve farklı kurumların elde ettiği verilerin birlikte değerlendirilmesi de sistemin hedefleri arasında bulunuyor.

Böylece yapay zekânın, tek tek internet sitelerini tespit eden bir araçtan ziyade yasa dışı bahis ekosistemini bütün olarak analiz eden bir erken tespit mekanizması olarak kullanılması amaçlanıyor.