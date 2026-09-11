Oğuz Murat Aci davası 2 Aralık’a ertelendi! Gözler iade sürecinde (Foto: ahaber.com.tr)

DURUŞMA 2 ARALIK'A ERTELENDİ

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un karıştığı kaza sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ilişkin dava, sanığın iade sürecinin beklenmesine hükmedilerek 2 Aralık tarihine ertelendi.

Adliye önünden gelişmeleri bildiren A Haber muhabiri Erşan Karaca, "Haftanın son gününde şüphesiz önemli adli gelişmeler ve duruşmalar meydana geldi. Cihantimur'un karıştığı kaza sonucunda hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ilişkin davada, sanığın Türkiye'ye iade sürecinin beklenmesine hükmedilerek duruşma 2 Aralık'a ertelendi" sözleriyle kritik kararı duyurdu.



İlk duruşmada Timur Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verildiğini hatırlatan Karaca, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Cihantimur'un tutukluluğunun sürdüğünü ve Türkiye'ye getirilme sürecinin beklendiğini kaydetti.



MISIR'DAN ABD'YE KAÇIŞ VE BOSTON'DA YAKALANMA

Korkunç olayın perde arkasını özetleyen A Haber muhabiri Erşan Karaca, "Yazar Eylem Tok ile estetik cerrah Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, ehliyetsiz araç kullanırken arızalanan ATV sürücülerinin bulunduğu yol kenarındaki araçlara çarpmış ve 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu. Kazanın hemen ardından gece saat 03.00 sıralarında annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılmıştı" ifadelerini kullandı.



Kaçak anne ve oğlunun yakalanma sürecine de değinen Karaca, Timur Cihantimur ve Eylem Tok'un 14 Haziran Cuma günü ABD'nin Boston kentinde polis ekiplerince düzenlenen başarılı operasyonla yakalanıp gözaltına alındığını ve ardından tutuklandıklarını belirtti.



ARAÇTAKİ DİĞER KİŞİNİN İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde görülen duruşmada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin annesi, babası ve avukatının da hazır bulunduğunu ifade eden Erşan Karaca, kaza anında araçta bulunan diğer kişinin ifadelerine dikkat çekerek, "O gün akşam saatlerinde trafiğe çıktıklarını, yola dikkatli bakmadıklarını belirten şahıs; bir çarpışma sesi geldiğini, yola baktığında yaralıları ve bir araca çarptıklarını gördüğünü Timur Cihantimur'a söylediğini ancak yola devam ettiklerini aktardı" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta saat 23.50 sıralarında Timur Cihantimur'un lüks otomobille seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, birden fazla kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrasında ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart günü saat 03.50 sıralarında İstanbul'dan uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "suçluyu koruma" suçundan, Timur Cihantimur hakkında ise "taksirle öldürme ve yaralama" suçundan yakalama kararı çıkarmış ve haklarında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti. Türkiye, mayıs ayında anne ve oğlunun ABD'den iadesini talep etmişti. Timur Cihantimur ve Eylem Tok, 14 Haziran Cuma günü ABD'nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştı.