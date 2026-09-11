Minibüslerde temassız ödeme denemesiyle yolcular nakit taşıma zorunluluğundan kurtuluyor. A Haber muhabiri uygulamanın POS ve karekod seçeneklerini aktardı; ilk adımlar Pendik-Kaynarca hattında atıldı ve uygulama rağbet gördü.

İstanbul'un ulaşım ağının en önemli ve en eski aktörlerinden biri olan minibüsler, gelişen teknolojiyle birlikte kendilerini yepyeni bir seviyeye taşıyor. Bu kapsamda hayata geçirilen "kredi kartı geçerlidir" uygulaması, kent genelindeki bazı araçlarda prototip olarak boy göstermeye başladı. İlk etapta Pendik-Kaynarca hattı içerisinde yoğun sefer yapan bazı araçlarda kullanılmaya başlanan sistem, yolculara büyük bir kolaylık sunuyor.

A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, uygulamanın detaylarını aktararak, İstanbul'un ulaşımında kilit rol üstlenen minibüslerin artık teknolojik bir dönüşümden geçtiğini vurguladı.

POS CİHAZIYLA PRATİK VE TEMASSIZ ÖDEME

Minibüse binen ancak cebinde nakit parası bulunmayan yolcular için geliştirilen sistem sayesinde ödemeler artık son derece pratik bir hale geldi. Yolcular, ücret ödemek durumunda kaldıklarında şoförle iletişim kurarak hemen uzatılan POS cihazını kullanabiliyor. Cihaz üzerinde herhangi bir ekstra tuşlama yapılmadığını, sefer ücretlerinin halihazırda sistemde tanımlı olduğunu belirten A Haber muhabiri, uygulamanın işleyişini, "Görmüş olduğunuz gibi öğrenci 28, indi bindi 43, Kaynarca 45, Pendik 46 lira ve burada ekstra bir tuşlama yapılmıyor. O tuşlamalar yerine ücret seçeneklerinden ilgili olanı seçilerek ödeme kabul ediliyor." ifadeleriyle kullandı.

KAREKOD ÖZELLİĞİ DE BULUNUYOR

Sadece kredi kartı değil, aynı zamanda karekod okuma sistemiyle de donatılan POS cihazları, alternatif bir ödeme yöntemi sunuyor. Kredi kartının yanı sıra banka uygulamalarındaki karekodun okutulmasıyla da ödemenin kısa süre içerisinde gerçekleştirilebildiğini vurgulayan Vural, bu durumun ilk başta uzun süren bir işlem gibi algılansa da oldukça pratik olduğunu, "Elbette bu durum ilk etapta sanki para ödemekten daha uzun süren bir işlem gibi gözükse de aslında çok kısa bir işlem" sözleriyle aktardı.

TÜM HATLARA YAYILMASI BEKLENİYOR

Pendik-Kaynarca hattında ilk adımları atılan ve şimdiden rağbet gördüğü gözlenen bu sistemin ilerleyen safhalarda çok sayıda farklı minibüs hattına da taşınması bekleniyor. Araçların üzerinde yer alan "kredi kartı geçerlidir" ibareleri ve banka uygulamalarının logoları sayesinde yolcuların haberdar edildiğini belirten A Haber muhabiri, uygulamanın geleceğine dair beklentileri ise şu sözlerle aktardı:

"Elbette bu işlemin ileriki safhalarda çok sayıda minibüse taşınmasını bekliyoruz. Görmüş olduğunuz bu işte POS cihazı ile birlikte artık minibüslerde kredi kartları da geçerli olacak... Aslında bu sistemin ilerleyen süreçte diğer minibüs hatlarında da yansıması bekleniyor"