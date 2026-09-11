Sosyal medya hesabından Trabzonluları hedef alan ve Kürt vatandaşlar üzerinden toplumsal ayrışmayı körükleyen provokatif içerikler üreten sözde "sosyal medya fenomeni" Ertuğrul Kaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı. Hakkında gözaltı talimatı verilen ve paylaşımlarına erişim engeli istenen şüphelinin, adli süreç öncesinde yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 11 Eylül 2026 tarihli tutanağına göre, Instagram'daki "dilkuscusu" isimli kullanıcı tarafından yayımlanan videolar incelemeye alındı.

Başsavcılık, söz konusu paylaşımlar nedeniyle "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçu kapsamında soruşturma dosyasını re'sen açtı.

PAYLAŞIMDA TRABZONLULAR HEDEF ALINDI

Soruşturmaya konu paylaşımda Kaya'nın, Uzungöl'deki Arapça tabelalar üzerinden bir karşılaştırma yaparak Trabzonlulara yönelik ağır ifadeler kullandığı görüldü.

Paylaşımda, Kürt vatandaşların Trabzon'da şiddete uğradığı yönünde genelleyici iddialarda bulunulurken, Kürtçe tabela üzerinden de kışkırtıcı bir anlatı kuruldu. Savcılık, söz konusu videoları toplumsal kesimler arasında kin ve düşmanlığı körükleyebilecek nitelikte değerlendirerek adli süreci başlattı.

İÇERİĞİN KALDIRILMASI VE ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Başsavcılık yalnızca soruşturma başlatmakla kalmadı. Soruşturmaya konu Instagram videosu ve ilgili hesabın erişime engellenmesi ile içeriğin yayından çıkarılması amacıyla İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliğine başvuruda bulunuldu. Savcılık yazısında, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi gerekçesiyle söz konusu içeriklere yönelik erişimin engellenmesi ve yayından çıkarılması talep edildi.

EMNİYETE "KİMLİĞİNİ VE ADRESİNİ TESPİT EDİN" TALİMATI

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne de yazı gönderildi. Savcılık, söz konusu sosyal medya hesabından yapılan suç unsuru içerikli paylaşımların tespit edilmesini, açık kaynak araştırma raporu hazırlanmasını, hesabın gerçek kullanıcısının kimlik ve adres bilgilerinin belirlenmesini istedi.

Kimlik ve adres tespitinin ardından şüphelinin gözaltına alınarak ifade işlemleri için Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi yönünde de talimat verildi.

SOSYAL MEDYADAKİ AYRIŞTIRICI DİLE ADLİ TAKİP

Başsavcılığın başlattığı soruşturmayla birlikte, sosyal medyada milyonlarca kullanıcıya ulaşabilen hesaplardan yapılan etnik köken ve bölgesel aidiyet üzerinden toplumu karşı karşıya getirebilecek paylaşımların da adli makamlar tarafından yakından takip edildiği ortaya konuldu.

Tespitlere göre Ertuğrul Kaya'nın, 25 Ağustos tarihinde yurt dışına çıkış yaptığı öğrenildi. Kaya hakkındaki soruşturma sürüyor.