Türkiye'nin konuştuğu Oğuz Murat Aci davasında yeni gelişme! Duruşma 2 Aralık’a ertelendi

Oğuz Murat Aci davası 2 Aralık’a ertelendi! Gözler iade sürecinde (Foto: ahaber.com.tr)

DURUŞMA 2 ARALIK'A ERTELENDİ

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un karıştığı kaza sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ilişkin dava, sanığın iade sürecinin beklenmesine hükmedilerek 2 Aralık tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta saat 23.50 sıralarında Timur Cihantimur'un lüks otomobille seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, birden fazla kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrasında ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart günü saat 03.50 sıralarında İstanbul'dan uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "suçluyu koruma" suçundan, Timur Cihantimur hakkında ise "taksirle öldürme ve yaralama" suçundan yakalama kararı çıkarmış ve haklarında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti. Türkiye, mayıs ayında anne ve oğlunun ABD'den iadesini talep etmişti. Timur Cihantimur ve Eylem Tok, 14 Haziran Cuma günü ABD'nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştı.

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