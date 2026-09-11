Ev sahiplerini öldürüp başlarında bekledi! Kan donduran sözleri ortaya çıktı
İstanbul Maltepe'de ev sahibi-kiracı anlaşmazlığı çifte cinayetle sonuçlandı. Osman Akyol ve eşi Nursen Akyol'u silahla öldürüp bir avukatı yaralayan Mehmet Taşkaya'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Osman Akyol ile eşi Nursen Akyol'u silahla öldüren Mehmet Taşkaya'nın, çiftin cansız bedenlerinin başında bir süre bekleyerek konuştuğu ortaya çıktı. Taşkaya ifadesinde, “Hem kendinizi yaktınız hem de beni yaktınız” dediğini anlattı.
İstanbul Maltepe'de ev sahibi ile kiracı arasında kavga çıktı. Kiracı Mehmet Taşkaya'nın (63) açtığı ateşte ev sahibi Osman Akyol (61) ve eşi Nursen Akyol (61) yaşamını yitirdi, bir avukat ağır yaralandı. Saldırgan özel harekat polisleri tarafından yakalandı.
ANLAŞMAZLIKTA KANLI SON
Ev sahiplerinin Almanya'da yaşadıkları, bina ile 20 yıldır Mehmet Taşkaya'nın ilgilendiği öğrenildi. İstanbul Maltepe'de dün öğle saatlerinde kiracı ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlık sebebiyle çıkan tartışma kanlı bitti.
AVUKAT YARALANDI
63 yaşındaki kiracı Mehmet Taşkaya ile ev sahibi Osman Akyol (61) ve Nursen Akyol (61) çifti arasında tartışma çıktı. Olay esnasında silahını çıkaran Mehmet Taşkaya çifte ateş açtı.
Olayda Akyol çifti hayatını kaybederken, avukat Emir Ali S. ise yaralandı. Mehmet Taşkaya'nın 20 yıldır binaya sahip çıktığı, binadaki daireleri kiraya verdiği ve kiralarını topladığı öğrenildi.
DİKKAT ÇEKEN 500 BİN DOLAR DETAYI
Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göreTaşkaya'nın ayrıca binaya 500 bin dolar masraf yaptığı tartışmanın da bunun üzerine çıktığı belirtildi. Öte yandan saldırganın "hakaret, tehdit ve konut dokunulmazlığı" suçlarından sabıkası olduğu belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akyol çiftinin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
POLİSE DİRENDİ ÇEVREYE ATEŞ ETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan, kendisini binaya kilitleyerek uzun süre polise direndi ve bir süre çevreye ateş açtı. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarla saldırgan yakalandı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.