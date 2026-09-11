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Ev sahiplerini öldürüp başlarında bekledi! Kan donduran sözleri ortaya çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ev sahiplerini öldürüp başlarında bekledi! Kan donduran sözleri ortaya çıktı

İstanbul Maltepe'de ev sahibi-kiracı anlaşmazlığı çifte cinayetle sonuçlandı. Osman Akyol ve eşi Nursen Akyol'u silahla öldürüp bir avukatı yaralayan Mehmet Taşkaya'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Osman Akyol ile eşi Nursen Akyol'u silahla öldüren Mehmet Taşkaya'nın, çiftin cansız bedenlerinin başında bir süre bekleyerek konuştuğu ortaya çıktı. Taşkaya ifadesinde, “Hem kendinizi yaktınız hem de beni yaktınız” dediğini anlattı.

İstanbul Maltepe'de ev sahibi ile kiracı arasında kavga çıktı. Kiracı Mehmet Taşkaya'nın (63) açtığı ateşte ev sahibi Osman Akyol (61) ve eşi Nursen Akyol (61) yaşamını yitirdi, bir avukat ağır yaralandı. Saldırgan özel harekat polisleri tarafından yakalandı.

Ev sahiplerini öldürüp başlarında bekledi! Kan donduran sözleri ortaya çıktı - 1

ANLAŞMAZLIKTA KANLI SON

Ev sahiplerinin Almanya'da yaşadıkları, bina ile 20 yıldır Mehmet Taşkaya'nın ilgilendiği öğrenildi. İstanbul Maltepe'de dün öğle saatlerinde kiracı ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlık sebebiyle çıkan tartışma kanlı bitti.

AVUKAT YARALANDI

63 yaşındaki kiracı Mehmet Taşkaya ile ev sahibi Osman Akyol (61) ve Nursen Akyol (61) çifti arasında tartışma çıktı. Olay esnasında silahını çıkaran Mehmet Taşkaya çifte ateş açtı.

Olayda Akyol çifti hayatını kaybederken, avukat Emir Ali S. ise yaralandı. Mehmet Taşkaya'nın 20 yıldır binaya sahip çıktığı, binadaki daireleri kiraya verdiği ve kiralarını topladığı öğrenildi.

Ev sahiplerini öldürüp başlarında bekledi! Kan donduran sözleri ortaya çıktı - 2

DİKKAT ÇEKEN 500 BİN DOLAR DETAYI

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göreTaşkaya'nın ayrıca binaya 500 bin dolar masraf yaptığı tartışmanın da bunun üzerine çıktığı belirtildi. Öte yandan saldırganın "hakaret, tehdit ve konut dokunulmazlığı" suçlarından sabıkası olduğu belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akyol çiftinin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİSE DİRENDİ ÇEVREYE ATEŞ ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan, kendisini binaya kilitleyerek uzun süre polise direndi ve bir süre çevreye ateş açtı. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarla saldırgan yakalandı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Ev sahiplerini öldürüp başlarında bekledi! Kan donduran sözleri ortaya çıktı - 3

"30 YILDIR KİRACI OLDUĞUM BİNAYI ALMAK İÇİN ONLARLA ANLAŞTIM"

Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Mehmet T.'nin suçunu itiraf ettiği ve olayın detaylarını anlattığı belirtildi. Poliste verdiği ifadesinde 30 yıldır kiracı olduğunu söyleyen Mehmet T., "Onların yıllardır kiracısıydım. 2015 yılında binayı satmayı düşündüklerinde onlarla konuşup binayı almak için anlaştım. O tarihten itibaren kiraları ben toplamaya başladım. Binayı güzelleştirmek ve eksiklerini tamamlıyordum" dedi.

"BİNANIN BİR KISMI KAÇAK ÇIKINCA HARCADIĞIM 350 BİN DOLARI GERİ İSTEDİM"

Binanın tapusunu almaya çalıştığında bir kısmının kaçak olduğunu öğrendiğini anlatan Mehmet T., "Bunun üzerine onlarla konuşup bu pürüzlerin giderilmesini ya da binayı alamayacağımı söyledim. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Binanın tadilatı için 350 bin dolar para harcamıştım. Onlardan bu parayı istedim. Ancak onlar vermek istemeyince aramızda tartışmalar başladı" dedi.

Ev sahiplerini öldürüp başlarında bekledi! Kan donduran sözleri ortaya çıktı - 4

"BİR GÜN ÖNCE GELİP BENİ DÜKKANDAN TAHLİYE ETTİLER"

Almanya'da yaşayan ev sahiplerinin 4 ay önce İstanbul'a gelerek avukatları aracılığıyla tahliye davaları açtığını anlatan Mehmet T., "Bu davalardan birkaç tanesini kazandılar. Olaydan bir gün önce binanın altında bulunan, benim de ofis olarak kullandığım dükkânı tahliye etmek için geldiler. Binayı boşalttıktan sonra bana hakaretler edip yarın tekrar geleceklerini söyleyerek ayrıldılar" dedi.

"BANA DURMADAN HAKARET EDİNCE KENDİMİ KAYBETTİM"

Olay günü Osman Akyol ve Nursel Akyol'un avukatlarıyla birlikte tekrar geldiklerini anlatan Mehmet T., "Bana durmadan hakaret etmeye başladılar. Özellikle Nursel Akyol bir yandan video çekerken diğer yandan bana hakaret ediyordu. Ben de üst kata çıkarak silahımı alarak tekrar aşağı indim. Hakaretlere devam edince kendimi kaybettim. Onlara doğru ateş açtım" dedi.

Olay sırasında yanlarında bulunan avukatın da vurulduğunu söyleyen Mehmet T.'nin, avukatın kendisine onu öldürmemesi için yalvararak olay yerinden kaçtığını anlattığı öğrenildi.

Ev sahiplerini öldürüp başlarında bekledi! Kan donduran sözleri ortaya çıktı - 5

"ÖLDÜRDÜĞÜM KİŞİLERLE KONUŞTUM"

Olayın ardından Osman Akyol ve Nursel Akyol'un cesetlerinin başında bir süre beklediğini anlatan Mehmet T., "Onları öldürdükten sonra onlara da söyledim. 'Hem kendinizi yaktınız hem de beni yaktınız' dedim" dedi.

"KALABALIĞI DAĞITMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"

Olayın ardından tekrar dairesine çıktığını anlatan Mehmet T.'nin ifadesinde neden çevreye ateş ettiğine yer verilmediği, ancak sorgusu sırasında sohbet esnasında, "Kalabalığı dağıtmak için ateş ettim. Başka kimseye zarar vermeyi düşünmedim" dediği belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Mehmet T., adliyeye sevk edildi.

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