Binanın tapusunu almaya çalıştığında bir kısmının kaçak olduğunu öğrendiğini anlatan Mehmet T., "Bunun üzerine onlarla konuşup bu pürüzlerin giderilmesini ya da binayı alamayacağımı söyledim. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Binanın tadilatı için 350 bin dolar para harcamıştım. Onlardan bu parayı istedim. Ancak onlar vermek istemeyince aramızda tartışmalar başladı" dedi.

Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Mehmet T.'nin suçunu itiraf ettiği ve olayın detaylarını anlattığı belirtildi. Poliste verdiği ifadesinde 30 yıldır kiracı olduğunu söyleyen Mehmet T., "Onların yıllardır kiracısıydım. 2015 yılında binayı satmayı düşündüklerinde onlarla konuşup binayı almak için anlaştım. O tarihten itibaren kiraları ben toplamaya başladım. Binayı güzelleştirmek ve eksiklerini tamamlıyordum" dedi.

"BİR GÜN ÖNCE GELİP BENİ DÜKKANDAN TAHLİYE ETTİLER" Almanya'da yaşayan ev sahiplerinin 4 ay önce İstanbul'a gelerek avukatları aracılığıyla tahliye davaları açtığını anlatan Mehmet T., "Bu davalardan birkaç tanesini kazandılar. Olaydan bir gün önce binanın altında bulunan, benim de ofis olarak kullandığım dükkânı tahliye etmek için geldiler. Binayı boşalttıktan sonra bana hakaretler edip yarın tekrar geleceklerini söyleyerek ayrıldılar" dedi.

"BANA DURMADAN HAKARET EDİNCE KENDİMİ KAYBETTİM"

Olay günü Osman Akyol ve Nursel Akyol'un avukatlarıyla birlikte tekrar geldiklerini anlatan Mehmet T., "Bana durmadan hakaret etmeye başladılar. Özellikle Nursel Akyol bir yandan video çekerken diğer yandan bana hakaret ediyordu. Ben de üst kata çıkarak silahımı alarak tekrar aşağı indim. Hakaretlere devam edince kendimi kaybettim. Onlara doğru ateş açtım" dedi.

Olay sırasında yanlarında bulunan avukatın da vurulduğunu söyleyen Mehmet T.'nin, avukatın kendisine onu öldürmemesi için yalvararak olay yerinden kaçtığını anlattığı öğrenildi.