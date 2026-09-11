Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 3. dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilere yönelik Adli Tıp Kurumu incelemeleri tamamlandı. ATK raporlarına göre 5 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı. Yapılan analizlerde bazı şüphelilerin örneklerinde kokain ve metabolitleri, bir şüphelide THC, bir diğerinde ise amfetamin ve metamfetamin tespit edildi.

Başkentte güvenlik güçlerinin uyuşturucu ve fuhuşla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmanın 3. dalga operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolleri ve uyuşturucu taraması için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. ATK uzmanlarının gerçekleştirdiği tahlil ve incelemelerin ardından hazırlanan resmi rapor soruşturma dosyasına eklendi.

ADLİ TIP RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, şüphelilerin uyuşturucu kullanımına ilişkin laboratuvar sonuçlarına yer verildi. Serhan Kızılmeşe'nin idrar örneğinde, "Kokain ve metabolitleri olan benzoilekgonin ile metilekgonin maddeleri tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi. Emre Evren'in kan ve idrar örneklerine ilişkin incelemede ise "Kokain metabolitlerine rastlanmıştır." tespiti yapıldı. Dosyada yer alan bir diğer şüpheli Emre Anıl Yıldırım'ın kan ve idrar örneklerinde, "Kokain ve kokain metabolitleri pozitif çıkmıştır." tespiti paylaşıldı. Elif Yıldırım hakkında yapılan laboratuvar incelemesinde, kan ve idrar örneklerinde "Esrar etken maddesi THC metaboliti saptanmış, saç ve kıl örneğinde ise doğrudan THC maddesi belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi. Kahraman Çelik'in kan ve idrar örneklerine ilişkin analizde ise "Amfetamin ve metamfetamin maddeleri tespit edilmiştir." bulgusu kayıtlara geçti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Adli Tıp Kurumundan gelen raporların da dosyaya girmesiyle çok yönlü şekilde sürdürülüyor.