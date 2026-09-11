Dün öğleden sonra gelen sevindirici haberle kontrol altına alındığı duyurulan orman yangınının ardından, tahribatın en net görüldüğü noktalardan biri olan İmamoğlu ilçesinde bilanço ağırlaştı. Yangının çıkış noktası olan Kozan istikametinden İmamoğlu'na doğru ilerleyen alevlerin bıraktığı yıkımı yerinde aktaran A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, bölgedeki son durumu, "Bizler şu anda yanan, yani yangına teslim olan noktalardan bir tanesindeyiz. İşte görüyorsunuz karşımızdaki alan hala dumanlar o taraftan kalkmış değil. İşte orası Adana'nın Kozan ilçesi istikameti oluyor. Bizler ise İmamoğlu ilçesindeyiz. Yangın hatırlayacaksınız Kozan ilçesinde çıkmıştı ve ardından da Aladağ ilçesine ve İmamoğlu ilçesine sirayet etmişti ve hala görüyorsunuz işte dumanlar tütmeye devam ediyor. Hala yanan kökler var, yanan alanlar var. Hala sönmüş de değil. Bir taraftan tabii ki soğutma çalışmaları devam ediyor" sözleriyle aktardı.

Kozan'da başlayıp Aladağ ve İmamoğlu'na sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı. (Fotoğraf: DHA)

YERLEŞİM ALANLARI VE EVLER YANGINA TESLİM OLDU

Ormanlık alanların yanı sıra yerleşim yerlerine de sıçrayan alevler evleri ve tarım aletlerini kül etti. Üç ilçede toplam 285 hanenin tahliye edilerek güvenli bölgelere alındığını belirten Halil İbrahim Uğur, "Önümüzdeki evi görüyorsunuz. Orman yangınının sonrasında işte yerleşim alanlarına da yangının sirayet etmesiyle birlikte evler de maalesef yangına teslim olmuştu, yanmıştı. Kullanılamaz hale gelmişti. Üç ilçede 285 hane tahliye edilmişti. Burada yaşayan insanlar buradan dışarıya çıkartılmıştı" ifadelerini kullandı.

HAYVANCILIK VE TARIM ZARAR GÖRDÜ: ATEŞ SAVAŞÇILARININ MÜCADELESİ

Bölge halkının geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık faaliyetleri de yangından büyük darbe aldı. Tente altındaki saman balyalarının ve hayvan yemlerinin tamamen yandığını vurgulayan Halil İbrahim Uğur, alevlerle mücadelede itfaiye ekiplerinin ve orman işçilerinin yaşadığı zorlukları şu şekilde dile getirdi:

"Hemen aşağıda görüyorsunuz bir tente var. Tentenin altı ise simsiyah. İşte orada da saman balyaları vardı. Çünkü yaz aylarında buradaki insanlar hem tarımla uğraşıyor hem de hayvancılık yapıyor. İşte hayvanları için hazırlamış oldukları saman balyaları da ne yazık ki orada alevlere teslim oldu ve kül oldu. İşte görüyorsunuz yanan evlerden sadece bir tanesi ancak yine burada çiftçilikle uğraşan insanların bölgede yine tarımsal alet ve edevatları da maalesef kül oldu. İşte şu anda görüyorsunuz hortum, yani karadan yapılan müdahaleler sırasında işte ateş savaşçılarının da ne kadar zorlu bir mücadele verdiğini gösteriyor. İşte hortum burada yandı çünkü buraya karadan müdahale sırasında hortumlar çekilmişti, yangının önüne geçilmişti. Ancak yine rüzgarın daha da fazla etkisini arttırması ve yön değiştirmesiyle maalesef işte orada ateş savaşçılarının da kullanmış olduğu hortumlar da yandı. İşte burada da yine hayvanlar için hazırlanan yemler var. Onlar da yine görmüş olduğunuz gibi yandı. Yine aşağıdaki alana baktığımızda aşağıda da yine başka bir ahır vardı. Orası da şu anda kullanılamaz hale gelmiş oldu."