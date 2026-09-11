Sosyal medyadaki skandal paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında 23 Temmuz'da tutuklanarak cezaevine gönderilen sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında flaş bir gelişme yaşandı. "Dini değerleri alenen aşağılama" ve "müstehcen görüntü yayınlama" suçlamalarıyla tutuklanan Soydaş, cezaevinde geçirdiği yaklaşık 2 ayın ardından tahliye edildi.

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı infial yaratan paylaşımların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti. Fatma Soydaş tutuklandı FATMA SOYDAŞ TUTUKLANDI Savcılık tarafından Soydaş hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "müstehcen görüntü yayınlama" suçlarından kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı. İstanbul'da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Fatma Soydaş, işlemlerinin tamamlanmasının ardından SEGBİS aracılığıyla ifade vermiş ve sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"YAPTIKLARIMDAN DOLAYI PİŞMANIM" DEMİŞTİ Cezaevinde bulunduğu süreçte yakınları aracılığıyla kamuoyuna bir mesaj ileten ve tahliyesini talep eden Fatma Soydaş, "Yaptıklarımdan dolayı pişman mıyım? Evet. Tahliyemi istiyorum ve bundan sonra mütevazı bir hayat süreceğimin sözünü veriyorum" ifadelerini kullanmıştı.