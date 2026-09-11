İş insanı İBB davasında tek tek anlattı: 500 bin dolarlık yardım kartı istendi
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında kirli rüşvet ağı tek tek gün yüzüne çıkıyor. Davanın tutuksuz sanıklarından Süleyman Çetinsaya, Boğaziçi İmar'daki güçlendirme ruhsatı sürecinde yoksullara dağıtılmak üzere kendisinden 500 bin dolarlık market yardım kartı istendiğini açıkladı.
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının duruşmasına, tutuksuz sanık ünlü iş adamı Süleyman Çetinsaya, mahkeme başkanı ve duruşma savcısının çapraz sorgusunda anlattı.
Yaklaşık 50 yıldır inşaat sektöründe olduğunu ve TBMM Üstün Hizmet Madalyası bulunduğunu belirten Çetinsaya, Boğaziçi İmar'daki ruhsat süreci için elden 500 bin dolar teslim ettiğini anlattı.
RÜŞVET SUÇLAMASINI KABUL ETMEDİ: HAYIR İÇİN YAPTIM
Rüşvet suçlamalarını kabul etmeyip ödemeleri hayır için yaptığını iddia eden Çetinsaya, İBB Merter binasında odası bulunan danışman Yakup Öner'in kendisini Süleyman Atik'e yönlendirdiğini söyledi.
"SEN UĞRAŞMA… PARAYI VER, BİZ HALLEDERİZ"
Çetinsaya, "Boğaziçi İmar'daki güçlendirme ruhsatı sürecinde yoksullara dağıtılmak üzere 500 bin dolarlık market yardım kartı istendi. Kendi imkânlarımla bu kadar kısa sürede kartları temin edemeyeceğimi söyleyince 'Sen uğraşma, parayı ver, biz hallederiz' dediler. Parayı Süleyman Atik'in ofisinde elden teslim ettim" dedi.
Mahkeme Başkanının "Verdiğiniz 500 bin doların makbuzu var mı?" sorusuna "Makbuzu yok efendim, şahsi paramdan verdim. Rüşvet olarak değil, hayır bağışı olarak gerçekleştirdik" yanıtını veren Çetinsaya, Duruşma Savcısı'nın soruları üzerine ise belediyelerin yoksul vatandaşlara ulaştırmak amacıyla bu tür taleplerde bulunduklarını, kendilerinin de hayır amacıyla bu kartları temin ettiklerini dile getirdi.
PROFİLO AVM VE İMAR TERKLERİ
Profilo AVM projesi sürecinde Şişli Belediyesinden dönemin başkan danışmanının yılbaşı süslemesi adı altında kendisinden 1,5 - 2 milyon dolar istediğini öne sürerken, Çetinsaya bu talebi reddettiğini söyledi. Söz konusu alandaki katlı otoparkla ilgili durumu da açıklayan Çetinsaya, bunun bir hibe veya bağış olmadığını, imar planı gereği belediyeye yapılan resmi terk kesintisi olduğunu ve ruhsatı kayyum döneminde alabildiklerini belirtti.
Çetinsaya ayrıca, Kadir Topbaş döneminde (2012-2013 yıllarında) Cendere Vadisi'ne kazandırılan 15 milyon euro değerindeki Havaray projesinin de eski dönemde hayata geçirilen yatırımlardan biri olduğunu aktardı.