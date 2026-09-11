Yaklaşık 50 yıldır inşaat sektöründe olduğunu ve TBMM Üstün Hizmet Madalyası bulunduğunu belirten Çetinsaya, Boğaziçi İmar'daki ruhsat süreci için elden 500 bin dolar teslim ettiğini anlattı.

İBB danışmanı Yakup Öner

RÜŞVET SUÇLAMASINI KABUL ETMEDİ: HAYIR İÇİN YAPTIM

Rüşvet suçlamalarını kabul etmeyip ödemeleri hayır için yaptığını iddia eden Çetinsaya, İBB Merter binasında odası bulunan danışman Yakup Öner'in kendisini Süleyman Atik'e yönlendirdiğini söyledi.

"SEN UĞRAŞMA… PARAYI VER, BİZ HALLEDERİZ"

Çetinsaya, "Boğaziçi İmar'daki güçlendirme ruhsatı sürecinde yoksullara dağıtılmak üzere 500 bin dolarlık market yardım kartı istendi. Kendi imkânlarımla bu kadar kısa sürede kartları temin edemeyeceğimi söyleyince 'Sen uğraşma, parayı ver, biz hallederiz' dediler. Parayı Süleyman Atik'in ofisinde elden teslim ettim" dedi.

Mahkeme Başkanının "Verdiğiniz 500 bin doların makbuzu var mı?" sorusuna "Makbuzu yok efendim, şahsi paramdan verdim. Rüşvet olarak değil, hayır bağışı olarak gerçekleştirdik" yanıtını veren Çetinsaya, Duruşma Savcısı'nın soruları üzerine ise belediyelerin yoksul vatandaşlara ulaştırmak amacıyla bu tür taleplerde bulunduklarını, kendilerinin de hayır amacıyla bu kartları temin ettiklerini dile getirdi.