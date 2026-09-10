Başkan Erdoğan 'ın Rize programı için hazırlıklar sürüyor. Erdoğan, yarın cuma namazını Güneysu Merkez Camii'nde kılmasının ardından Valilik önünde toplu açılış törenine katılacak. Törende kentte yapımı tamamlanan çok sayıda eğitim, spor ve sosyal yaşam projesi vatandaşların hizmetine sunulacak. Toplu açılış kapsamında Tevfik İleri Yurdu, İkizdere Futbol Sahası, Hemşin Futbol Sahası, Güneysu Spor Kompleksi, İyidere Spor Salonu, Ardeşen Kano ve Rafting Pisti ile hizmet binası, Engindere Futbol Sahası ve Kültür Sokağı hizmete açılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rize 'de yapımı tamamlanan çok sayıda eğitim, spor ve sosyal yaşam projesinin toplu açılış törenine katılacak. Sahil dolgu alanında oluşturulan ve içinde 10 dönümlük çocuk parkı, kütüphane, çay müzesinin olduğu Millet Bahçesi, spor tesisleri, Kültür Sokağı'nın da aralarında bulunduğu toplam 10 milyar liralık yatırım hizmete açılacak.

Tesislerin toplu açılışını Başkan Erdoğan yapacak. (Fotoğraf: A Haber arşiv)

Kalkandere'de onarımı tamamlanan spor tesisi de açılış programında yer alacak. Eğitim yatırımları kapsamında ise Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Çamlıhemşin Ahmet ve Hafize Haşimoğlu İmam Hatip Okulu öğrencilerin hizmetine sunulacak.

KÜLTÜR SOKAĞI SOSYAL HAYATA KATKI SAĞLAYACAK

Erdoğan'ın katılımıyla Rize Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kültür Sokağı da açılacak projeler arasında bulunuyor. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Kültür Sokağı'nın kentin kültürel ve sosyal hayatına önemli katkı sağlayacağını belirtti. Projede sanat atölyeleri ve galeriler, kadın kooperatifleri için satış noktası, yöresel yiyecek ve içecek alanları, konferans salonu, öğretmenler lokali, muhtarlar için hizmet noktası, gençlere yönelik akademi ve atölyeler bulunacak. Kültür Sokağı'nda ayrıca gençlerin teknoloji alanındaki gelişimine katkı sağlamak amacıyla yapay zekâ ve robotik kodlama atölyeleri de yer alacak.

MİLLET BAHÇESİ'NDE BÜYÜK PROJE

Rize'nin sahil dolgu alanında oluşturulan Millet Bahçesi ise kapsamıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 400-500 dönümlük alan üzerinde, 1,8 kilometre uzunluğunda ve 500 metre genişliğinde planlanan Millet Bahçesi'nde çok sayıda sosyal, kültürel ve sportif alan bulunacak. Projede 6 bin kişilik Millet Camii, Kent Müzesi, Bilim Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, sosyal alanlar, 200 kişilik Millet Kıraathanesi, 200 kişilik kütüphane ve Çay Müzesi yer alacak.

ÇOCUKLARA 10 DÖNÜMLÜK OYUN ALANI

Millet Bahçesi'nin en dikkat çekici bölümlerinden biri yaklaşık 10 dönümlük çocuk parkı olacak. Çocuk parkında macera parkı, zipline, trambolin, kaydırak, salıncak ve farklı oyun alanları bulunacak. Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı yatırımların yaklaşık 10 milyar lira olduğu öğrenildi.

KADIN VE ÇOCUKLARA ÖZEL PROJELER

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Çok kapsamlı Kültür Sokağı'nın içinde sanat atölyeleri ve galerisi, kadın kooperatifleri için satış noktası, konferans salonu yer alacak. Bu proje, şehrin ihtiyacına, kültürüne uygun, halka hizmet verecek. Çocuk oyun alanında ise çocuklarımızın zihinsel ve bedensel gelişimini sağlayacak çeşitli oyun alanları yerleştireceğiz." dedi. Eski meclis üyesi esnaf Bayram Karaali de "Özellikle Millet Bahçesi projesi bizi çok mutlu etti." diye konuştu.