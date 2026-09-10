Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni'nde konuştu. Bakan Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dev yatırımlar ile dört baştan imar ve ihya etmeye devam ediyoruz. Bugün burada, Beşirli sahilindeki dolgu alanı üzerinde Trabzon'u deniziyle yeniden kucaklaştıracak, sahilini çağdaş, yeşil ve insan odaklı bir yaşam alanına dönüştürecek büyük bir vizyon projesi olan Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi'nin Fidan Dikim Töreni'ni gerçekleştiriyoruz. Trabzon'a yakışır, deniziyle bütünleşmiş, canlı bir yaşam merkezi inşa ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün omuz omuza yürüttüğü proje hakkında, "Sadece Trabzon'un değil, Doğu Karadeniz'in en güzel sahil düzenleme projelerinden biri olarak tarihe geçecek ve Trabzon'a mühür vuran bir proje olacaktır." ifadesini kullandı.

"TRABZON'UN ULAŞIM VE ALTYAPISINI BAŞTAN AŞAĞI YENİLİYORUZ"

Trabzon'a TOKİ tarafından güncel rakamlarla çok ciddi yatırımlar yapıldığını da dile getiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Millet bahçeleri, yaşam alanları ve kentsel dönüşümle Trabzon'umuzun çehresi daha da güzelleşirken biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Trabzon'un ulaşım altyapısını baştan aşağı yeniliyoruz. Trabzon'umuzu, başta Karadeniz Sahil Yolu olmak üzere bölünmüş yollarla bütün Türkiye'ye bağladık. Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Zigana Tüneli'ni tamamlayarak İran ve tüm Orta Doğu ülkelerinin Trabzon ve Karadeniz'e ulaşmasını temin ettik. 2005 yılında Faruk Bakanımız zamanında Tanjant Yolu'nu açtık; onu açmak da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti'ye nasip oldu. Kanuni Bulvarı projesinde sona yaklaştık. Trabzon Güney Çevre Yolu'muzu da iki kesim halinde hayata geçiriyoruz; birinci etabında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor."