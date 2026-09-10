Gaziantep'teki şehir içi trafiği rahatlatmak üzere yapılan Dülük-OSB Tüneli'nin inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Merkez Sam Mahallesi yakınlarındaki tünel inşaatında kurulan iskele, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, arama-kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 1 işçi hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Dülük Tüneli inşaatında betonu sabitlemek için kullanılan demir iskelenin esnemesi sonucu iş kazası meydana gelmiştir. Olayın ardından AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerimizce hızlıca ve koordineli şekilde müdahale gerçekleşmiştir. 1 işçi kendi imkanlarıyla tünelden çıkarken diğer çalışanımız AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucu ağır yaralı olarak çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Yaralı çalışanımız hastaneye sevk edilmiş olup tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır" ifadeleri kullanıldı.