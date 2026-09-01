A Haber Kamışlı'dan görüntüledi: SDG'nin feshi sonrası silahlar sustu, barikatlar kaldırıldı, kentte hayat normale döndü
Terör örgütü SDG'nin feshedilmesi ve Suriye makamlarına entegrasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Kamışlı'da yeni dönem başladı. A Haber ekibi, yıllarca çatışmaların merkezlerinden biri olan Kamışlı kent merkezinden gelişmeleri aktardı. Kentte silahların bölgeden çıkarıldığı, ağır silah ve askeri tesislerin bulunmadığı belirtilirken, günlük yaşamın yeniden olağan akışına döndüğü görüldü.
Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da, terör örgütü SDG'nin feshedilmesi ve Suriye makamlarına entegrasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yeni bir dönem başladı.
A Haber ekibi, SDG'nin çalışmalarının merkezi konumundaki Kamışlı'ya giderek kentteki son durumu yerinden görüntüledi. muhabir Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ tarafından Kamışlı kent merkezinden gerçekleştirilen yayınla, bölgedeki son gelişmeler ekrana taşındı.
A Haber'in aktardığı görüntülerde, kent merkezinde günlük hayatın devam ettiği, insanların iş yerlerini açtığı ve caddelerde olağan yaşamın sürdüğü görüldü.
KAMIŞLI'DA SİLAHLAR SUSTU, BARİKATLAR KALDIRILDI
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, entegrasyonun tamamlanmasının ardından Kamışlı'da sessizlik, sakinlik ve dinginliğin hakim olduğunu aktardı.
Kentte silahların tamamen çıkarıldığı, ağır silahların bulunmadığı ve askeri tesisatın olmadığı belirtildi.
Daha önce yollarda bulunan barikatların ve beton blokların da tamamen kaldırıldığı ifade edildi. Kentte yolların açık olduğu, ancak bazı güzergahlarda tadilat ve tamirat çalışmalarına ihtiyaç bulunduğu aktarıldı.
Bölgedeki bu değişim, terör örgütü SDG'nin feshedilmesi ve Suriye makamlarıyla yürütülen entegrasyon sürecinin sahadaki en önemli yansımalarından biri olarak öne çıktı.
ÇATIŞMALARIN MERKEZİNDEN HUZUR GÖRÜNTÜLERİ
Kamışlı'da yaşanan değişimin arka planında uzun süren çatışmalı süreç bulunuyor.
A Haber'in aktardığına göre, özellikle ocak ayında yaşanan çatışmalarda YPG'li örgüt unsurları Kamışlı'da sıkışmıştı. 29 Ocak'ta ise entegrasyon süreci başlamış ve ardından Suriye hükümeti ile SDG arasındaki görüşmeler devam etmişti.
Gelinen noktada ise terör örgütü SDG ve YPG'nin tamamen feshedildiği, entegrasyon sürecinin tamamlandığı aktarıldı. Bu süreç kapsamında daha önce SDG'nin kontrolündeki sözde özerk yapıya bağlı kurumların da Suriye hükümetine devredildiği belirtildi.
Suriye hükümetinin bu bölgelerde devlet kurumlarını oluşturduğu, bazı noktalarda ise kurumların tam anlamıyla faaliyete geçebilmesi için yapım ve inşa çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
SDG UNSURLARI SURİYE GÜVENLİK GÜÇLERİNE ENTEGRE EDİLDİ
Entegrasyon kapsamında terör örgütü SDG içerisinde faaliyet gösteren bazı unsurların da yeni oluşturulan iç güvenlik güçlerine dahil edildiği aktarıldı. Bu kişilerin Suriye hükümetine bağlı polis gücü olarak görev yapacağı belirtildi.
Söz konusu personelin, Suriye hükümetine bağlı polis teşkilatının üniformalarını giydiği ifade edildi.
Askeri birliklere entegre edilen unsurların ise şehirlerin dışına çıkarıldığı ve çeşitli eğitimlerden geçirildiği aktarıldı.
A Haber'in verdiği bilgilere göre, entegre edilen bu kişiler Hama, Humus ve Şam'a otobüslerle götürülerek Suriye hükümetinden eğitim alıyor. Kamışlı'da ise iç güvenlik güçlerinin görev yapmaya devam ettiği belirtildi.
MAZLUM ABDİ'YE YENİ GÖREV
Entegrasyon sürecinin dikkat çeken sonuçlarından biri de terör örgütü SDG'nin elebaşı olarak belirtilen Mazlum Abdi'nin Suriye Cumhurbaşkanı Beşar'ın danışmanı olması oldu.
A Haber'in aktardığına göre, SDG ve YPG'nin feshedildiği açıklamasının ardından çeşitli kararnamelerle bu kararın sahaya yansıması bekleniyor.
Bu kapsamda yayımlanan kararnameyle Mazlum Abdi'nin Cumhurbaşkanı Beşar'ın danışmanı olarak görevlendirildiği belirtildi.