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A Haber Kamışlı'dan görüntüledi: SDG'nin feshi sonrası silahlar sustu, barikatlar kaldırıldı, kentte hayat normale döndü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Terör örgütü SDG'nin feshedilmesi ve Suriye makamlarına entegrasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Kamışlı'da yeni dönem başladı. A Haber ekibi, yıllarca çatışmaların merkezlerinden biri olan Kamışlı kent merkezinden gelişmeleri aktardı. Kentte silahların bölgeden çıkarıldığı, ağır silah ve askeri tesislerin bulunmadığı belirtilirken, günlük yaşamın yeniden olağan akışına döndüğü görüldü.

A Haber Kamışlı'dan görüntüledi: SDG'nin feshi sonrası silahlar sustu, barikatlar kaldırıldı, kentte hayat normale döndü 1

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da, terör örgütü SDG'nin feshedilmesi ve Suriye makamlarına entegrasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yeni bir dönem başladı.

KAMIŞLI'DAN İLK YAYIN A HABER'DE

A Haber ekibi, SDG'nin çalışmalarının merkezi konumundaki Kamışlı'ya giderek kentteki son durumu yerinden görüntüledi. muhabir Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ tarafından Kamışlı kent merkezinden gerçekleştirilen yayınla, bölgedeki son gelişmeler ekrana taşındı.

A Haber'in aktardığı görüntülerde, kent merkezinde günlük hayatın devam ettiği, insanların iş yerlerini açtığı ve caddelerde olağan yaşamın sürdüğü görüldü.

A Haber Kamışlı'dan görüntüledi: SDG'nin feshi sonrası silahlar sustu, barikatlar kaldırıldı, kentte hayat normale döndü 2

KAMIŞLI'DA SİLAHLAR SUSTU, BARİKATLAR KALDIRILDI

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, entegrasyonun tamamlanmasının ardından Kamışlı'da sessizlik, sakinlik ve dinginliğin hakim olduğunu aktardı.

Kentte silahların tamamen çıkarıldığı, ağır silahların bulunmadığı ve askeri tesisatın olmadığı belirtildi.

Daha önce yollarda bulunan barikatların ve beton blokların da tamamen kaldırıldığı ifade edildi. Kentte yolların açık olduğu, ancak bazı güzergahlarda tadilat ve tamirat çalışmalarına ihtiyaç bulunduğu aktarıldı.

Bölgedeki bu değişim, terör örgütü SDG'nin feshedilmesi ve Suriye makamlarıyla yürütülen entegrasyon sürecinin sahadaki en önemli yansımalarından biri olarak öne çıktı.

A Haber Kamışlı'dan görüntüledi: SDG'nin feshi sonrası silahlar sustu, barikatlar kaldırıldı, kentte hayat normale döndü 3

ÇATIŞMALARIN MERKEZİNDEN HUZUR GÖRÜNTÜLERİ

Kamışlı'da yaşanan değişimin arka planında uzun süren çatışmalı süreç bulunuyor.

A Haber'in aktardığına göre, özellikle ocak ayında yaşanan çatışmalarda YPG'li örgüt unsurları Kamışlı'da sıkışmıştı. 29 Ocak'ta ise entegrasyon süreci başlamış ve ardından Suriye hükümeti ile SDG arasındaki görüşmeler devam etmişti.

Gelinen noktada ise terör örgütü SDG ve YPG'nin tamamen feshedildiği, entegrasyon sürecinin tamamlandığı aktarıldı. Bu süreç kapsamında daha önce SDG'nin kontrolündeki sözde özerk yapıya bağlı kurumların da Suriye hükümetine devredildiği belirtildi.

Suriye hükümetinin bu bölgelerde devlet kurumlarını oluşturduğu, bazı noktalarda ise kurumların tam anlamıyla faaliyete geçebilmesi için yapım ve inşa çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

A Haber Kamışlı'dan görüntüledi: SDG'nin feshi sonrası silahlar sustu, barikatlar kaldırıldı, kentte hayat normale döndü 4

SDG UNSURLARI SURİYE GÜVENLİK GÜÇLERİNE ENTEGRE EDİLDİ

Entegrasyon kapsamında terör örgütü SDG içerisinde faaliyet gösteren bazı unsurların da yeni oluşturulan iç güvenlik güçlerine dahil edildiği aktarıldı. Bu kişilerin Suriye hükümetine bağlı polis gücü olarak görev yapacağı belirtildi.

Söz konusu personelin, Suriye hükümetine bağlı polis teşkilatının üniformalarını giydiği ifade edildi.

Askeri birliklere entegre edilen unsurların ise şehirlerin dışına çıkarıldığı ve çeşitli eğitimlerden geçirildiği aktarıldı.

A Haber'in verdiği bilgilere göre, entegre edilen bu kişiler Hama, Humus ve Şam'a otobüslerle götürülerek Suriye hükümetinden eğitim alıyor. Kamışlı'da ise iç güvenlik güçlerinin görev yapmaya devam ettiği belirtildi.

A Haber Kamışlı'dan görüntüledi: SDG'nin feshi sonrası silahlar sustu, barikatlar kaldırıldı, kentte hayat normale döndü 5

MAZLUM ABDİ'YE YENİ GÖREV

Entegrasyon sürecinin dikkat çeken sonuçlarından biri de terör örgütü SDG'nin elebaşı olarak belirtilen Mazlum Abdi'nin Suriye Cumhurbaşkanı Beşar'ın danışmanı olması oldu.

A Haber'in aktardığına göre, SDG ve YPG'nin feshedildiği açıklamasının ardından çeşitli kararnamelerle bu kararın sahaya yansıması bekleniyor.

Bu kapsamda yayımlanan kararnameyle Mazlum Abdi'nin Cumhurbaşkanı Beşar'ın danışmanı olarak görevlendirildiği belirtildi.

A Haber Kamışlı'dan görüntüledi: SDG'nin feshi sonrası silahlar sustu, barikatlar kaldırıldı, kentte hayat normale döndü 6

KÜRT SİVİLLERE KİMLİK VERİLECEK

Entegrasyon sürecinin başlıklarından biri de bölgede yaşayan sivillerin kimliklerinin çıkarılması oldu.

A Haber'in Kamışlı'dan aktardığına göre özellikle Kürt sivillerin kimliklerinin çıkarılması için çalışmalar yürütülüyor. Kentte görüşülen siviller ise Kürt ve Arap ayrımı yapılmadığını, herkesin kardeş olduğunu ve huzur içinde yaşamak istediklerini ifade etti.

Sivillerin ortak mesajı ise yeni bir çatışma ve savaş ortamı istemedikleri yönünde oldu.

EĞİTİMDE KÜRTÇE DÜZENLEMESİ

Entegrasyon sürecinin eğitim alanına da yansıdığı aktarıldı.

Çocukların ve gençlerin eğitimden mahrum kalmaması amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtilirken, müfredatlara Kürtçe eğitimin de dahil edildiği ifade edildi.

Bölgede Arapça ve Kürtçe eğitim verileceği, A Haber'in görüştüğü sivillerin de bu durumdan memnun olduğu aktarıldı.

A Haber Kamışlı'dan görüntüledi: SDG'nin feshi sonrası silahlar sustu, barikatlar kaldırıldı, kentte hayat normale döndü 7

EKONOMİK KALKINMA İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Kamışlı'da güvenlik alanındaki değişimin ardından kentin geliştirilmesine yönelik çalışmaların da gündeme geldiği belirtildi.

Özellikle ekonomik alanda yapılacak çok sayıda çalışma bulunduğu, bu konuda çeşitli görüşmelerin ve çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Haseke kent merkezinde de Suriye hükümetine bağlı polis ekiplerinin göreve başladığı ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

A HABER'DEN KAMIŞLI'DA İLK YAYIN

A Haber'in haberindeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri de Kamışlı kent merkezinden bir Türk televizyonu tarafından ilk kez canlı yayın gerçekleştirilmesi oldu.

A Haber ekibi, Kamışlı'nın en işlek caddelerinden biri olan kent merkezinden yayın yaptı.

Muhabir Mehmet Geçgel, ekip olarak bölgede herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirtti.

Yayın sırasında kent merkezinde insanların günlük işlerine devam ettiği ve caddelerde olağan yaşamın sürdüğü görüntülendi.

A Haber Kamışlı'dan görüntüledi: SDG'nin feshi sonrası silahlar sustu, barikatlar kaldırıldı, kentte hayat normale döndü 8

"TEK ÇATI ALTINDA YAŞAMAK İSTİYORUZ"

A Haber'in aktardığına göre Kamışlı'daki siviller, yıllardır süren iç savaş ve terör örgütlerinin faaliyetlerinden en fazla etkilenen kesimin kendileri olduğunu belirtiyor.

Kentteki sivillerin tek çatı altında yaşamak istedikleri ve bölünmek istemedikleri mesajını verdiği aktarıldı.

Bölgedeki insanların özellikle silahların susmasını istediği, yeniden çatışma ortamı yaşamak istemediği belirtildi.

A Haber'in Kamışlı'dan aktardığı görüntülerde de kent merkezinde hayatın olağan şekilde devam ettiği görüldü.

A Haber Kamışlı'dan görüntüledi: SDG'nin feshi sonrası silahlar sustu, barikatlar kaldırıldı, kentte hayat normale döndü 9

HALEP'TEKİ ÇATIŞMALARDAN KAMIŞLI'DAKİ SESSİZLİĞE

A Haber'in aktardığı tablo, uzun süren çatışmalı sürecin ardından Kamışlı'da yaşanan değişimi ortaya koydu.

Halep'te başlayan ve yoğun çatışmaların ardından devam eden süreç, daha sonra varılan mutabakat ve 29 Ocak'ta başlayan entegrasyon görüşmeleriyle yeni bir aşamaya geçti.

Entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte terör örgütü SDG ve YPG'nin feshedildiği, askeri unsurların şehir dışına çıkarıldığı, ağır silahların bölgeden kaldırıldığı ve Suriye hükümetine bağlı güvenlik yapılanmasının oluşturulduğu aktarıldı.

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