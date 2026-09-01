A Haber'in aktardığı görüntülerde, kent merkezinde günlük hayatın devam ettiği, insanların iş yerlerini açtığı ve caddelerde olağan yaşamın sürdüğü görüldü.

A Haber ekibi, SDG'nin çalışmalarının merkezi konumundaki Kamışlı'ya giderek kentteki son durumu yerinden görüntüledi. muhabir Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ tarafından Kamışlı kent merkezinden gerçekleştirilen yayınla, bölgedeki son gelişmeler ekrana taşındı.

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da, terör örgütü SDG'nin feshedilmesi ve Suriye makamlarına entegrasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yeni bir dönem başladı.

KAMIŞLI'DA SİLAHLAR SUSTU, BARİKATLAR KALDIRILDI

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, entegrasyonun tamamlanmasının ardından Kamışlı'da sessizlik, sakinlik ve dinginliğin hakim olduğunu aktardı.

Kentte silahların tamamen çıkarıldığı, ağır silahların bulunmadığı ve askeri tesisatın olmadığı belirtildi.

Daha önce yollarda bulunan barikatların ve beton blokların da tamamen kaldırıldığı ifade edildi. Kentte yolların açık olduğu, ancak bazı güzergahlarda tadilat ve tamirat çalışmalarına ihtiyaç bulunduğu aktarıldı.

Bölgedeki bu değişim, terör örgütü SDG'nin feshedilmesi ve Suriye makamlarıyla yürütülen entegrasyon sürecinin sahadaki en önemli yansımalarından biri olarak öne çıktı.