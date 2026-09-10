İstanbul Maltepe'de kiracı ev sahibi çifte kurşun yağdırdı! 2 ölü, 1 ağır yaralı
İstanbul'un Maltepe ilçesinde kiracı tartıştığı ev sahibi çifte silahla ateş açtı. Saldırıda ev sahibi çift hayatını kaybederken, olay yerinde bulunan avukat ise ağır yaralandı. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi, zırhlı araçlar ve sağlık ekipleri sevk edilirken, eli silahlı saldırganın ikna edilmesi için uzman müzakereciler devreye girdi. Şüpheli, özel harekat polisleri tarafından yakalandı.
Olay, saat 13.10 sıralarında Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kiracı Mehmet T., tartıştığı ev sahibi çifte silahla ateş açtı. Saldırıda ev sahibi çift hayatını kaybederken, olay yerinde bulunan avukat ise ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplere direnen şüpheli Mehmet T.'nin binadan etrafa silahla ateş ettiği öğrenildi. Şüpheli, özel harekat polisleri tarafından yakalandı.
Olay yerindeki kritik gelişmeleri canlı yayında aktaran A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Bir yandan Özel Harekat polisi evin dört bir tarafını sararken, bir yandan da uzman müzakereci ekipler tarafından karşıda bulunan kişi ikna edilmeye çalışılıyor. Şahsın evin içerisinden, camdan sağa sola ateş ettiğini görüyoruz. Özel Harekat polisi şu an eller tetikte o noktada ikna edilmesini bekliyor. Polise yönelik doğrudan bir kurşunlama veya ateş etme durumu söz konusu değil ancak şahıs çevreye ateş ederek hiç kimsenin eve yaklaşmaması için müdahalede bulunuyor" ifadelerini kullandı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 3 SUÇ KAYDI VAR
Olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "10.09.2026 Perşembe günü saat 13.10 sıralarında Maltepe İlçesi Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta meydana gelen olayda ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştür. Kiracı Mehmet T. isimli şahıs (Tehdit ve Hakaret konularından 3 suç kaydı mevcut ) ev sahibi Osman A., ev sahibinin eşi Nursen A. ve olay yerinde bulunan Avukat Emir Ali S.'yi silahla vurmuştur."
"Silahlı saldırıda ev sahibi ve karısı olay yerinde hayatını kaybetmiş, Avukat Emir Ali S. ağır yaralanmıştır. Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mehmet T., olayın ardından bölgede bulunan emniyet ve 112 sağlık ekiplerine ateş açmaya devam etmiştir. Şüpheli şahıs, bölgede bulunan özel harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek sağ olarak göz altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.