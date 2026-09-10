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'KRİPTO HESABIM ÜZERİNDEN ÖDEME YAPARIM'

İsmail Çanak, hesabındaki para hareketlerine ilişkin açıklamalarda bulunarak hesaplarını yasa dışı bahis amacıyla kullandırmadığını ve bahis oynamadığını belirtti. Çanak, Tahir Sarıkaya ve Cem Küçük'ü tanıdığını, her iki isimle de çeşitli nedenlerle para alışverişinin bulunduğunu ifade ederek, "Hesaplarımı yasa dışı bahis için hiçbir zaman kullandırmadım. Bahiste oynamam. Ayrıca kumarda hayatımın hiçbir döneminde oynamadım" dedi. Bir dönem kripto hesabının bulunduğunu söyleyen Çanak, bu hesapta yüksek tutarlı para girişi olmadığını söyledi. Çanak'a, Paribu Teknoloji A.Ş.'den hesabına toplam 16 milyon 387 bin TL geldiği, hesabından ise 35 milyon 597 bin TL gönderilmesi hususu soruldu. Çanak, "Ankara'da faaliyet gösteren ve aylık cirosu 1.000.000 TL'nin üzerinde olan şahsıma ait Macarna Gıda A.Ş.'nin kuruluş giderleri, teçhizat alımı ve eğitimleri kapsamında hizmet aldığım İtalya'daki makarna pizza şirketine Türkiye'den para transferi zor olduğu için kripto hesabım üzerinden ödeme yaptım" dedi.

MİLYONLUK TRANSFERLER SORULDU

Serdar Özyurt tarafından hesabına toplam 57 milyon 718 bin TL geldiği, hesabından ise 491 bin TL çıkış olduğu yönündeki tespit sorulan Çanak, "Serdar Özyurt isimli kişi ile firmam arasında 2024 yılında PR etkinlik anlaşması imzaladık. Bu kişinin hesabıma göndermiş olduğu paralar PR etkinlik organizasyon ücreti altındaki paralardır, bunun içinde konser ücretleri de içindedir. Örneğin Demet Akalın'ın ve çeşitli sanatçıların Hatay ilinde konser etkinliğini düzenledim. Bunun ödemesi de Serdar Özyurt tarafından karşılanıp hesabıma gönderildi. Ayrıca ramazan ayında Hatay ilinde yapılan yardımlarda hesabıma bu şekil geldi. Son olarak depremde zarar gören, psikolojisi bozulan çocuklar için de birçok yardımda bulundum. Bu ödemelerde hesabıma bu şekil geldi. Aklıma gelmişken Serdar Özyurt bir dönem Hatay Spor'un forma sponsorluğunu yapmıştı. Bu konunun reklamı ile ilgili de hesabıma para gelmiş oldu" dedi.

Anatolian Medya, Maccaarna Gıda ve Aras Tanıtım Medya şirketlerinden hesabına para geldiğinin sorulması üzerine ise Çanak, "Söz konusu şirketler kendi şirketlerim olup, şirketlerimden gelen paradır" dedi.

"CEM KÜÇÜK'E VERDİĞİM PARALAR BELEDİYE ORGANİZASYONLARINA KATILMASI KARŞILIĞIDIR"

Çanak, "Tahir Sarıkaya isimli kişi ile 25 yıldır tanışırım. Kendisi Beyaz TV'de program yapmaktadır. Ben de bir dönem bu programda çalıştım, 15 yıl süre ile Tahir Sarıkaya'nın yardımcısı olarak görev aldım. Hesabıma gelen ve gönderdiğim paralar bundan kaynaklıdır. Herhangi bir şekilde haber yapılması karşılığında para göndermedim. Ayrıca Tahir Sarıkaya'nın çocuğunun okul ödemesi de benim hesabım tarafından yapıldığı için aramızda bu para alışverişi olmuştur. Bir de Tahir Sarıkaya ile yapmış olduğum etkinliklerin uçak, otel ödemeleri Tahir Sarıkaya'nın kredi kartı ile yapılırdı. Ben de ödemelerimi kendisine yapardım" dedi.

Asi Grup İnşaat A.Ş.'den hesabına 6 milyon 200 bin TL geldiğinin sorulması üzerine Çanak, "Söz konusu şirket Serdar Özyurt'un kardeşi İhsan Özyurt'a aittir. Reklam çalışması için bu ödemeyi almış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

İhsan Özyurt'tan hesabına gelen 3 milyon 896 bin TL için ise Çanak, "İhsan Özyurt, Serdar Özyurt'un kardeşi olmaktadır. İhsan Bey'in şirketinin tanıtım filmi çekimlerini gerçekleştirdim. Hesabıma bu yüzden para girişi olmuştur" dedi.

Ares Grup Savunma Şirketi'nden gelen 3 milyon 638 bin TL de Çanak'a soruldu. Çanak, "Söz konusu şirket Serdar Özyurt'un kardeşi İhsan Bey'e aittir. Ankara'daki faaliyet gösterdiği danışmanlık konusunda hesabıma bu şekilde para girmiştir" dedi.

Çanak ifadesinin devamında, "Çeşitli organizasyon kapsamında bu parayı göndermişimdir. Cem Küçük ile Serdar Özyurt'u ben tanıştırdım. Bunun karşılığında Serdar Özyurt'tan para almadım. Cem Küçük'e vermiş olduğum paraların tamamı belediye organizasyonlarına katılması karşılığı bu ödemeleri yapmışımdır" dedi.