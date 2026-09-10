İş görüşmesinde “en açık fotoğrafını göster” talebi! Mehmet Akif Ersoy davasında çarpıcı ifadeler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 8 sanıklı davada ilk duruşma görüldü. Mağdur Melis Asena Özkan, iş görüşmesi için gittiği ortamda kendisine “Telefondaki en açık fotoğrafını göster” denildiğini öne sürerken, diğer mağdurlar ise uyuşturucu kullanımı ve yaşanan ilişkilere ilişkin dikkat çeken ifadeler verdi.
"Uyuşturucu" soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile 7 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede Ersoy'un; "suç örgütü kurma ve yönetme", 11 kez "nitelikli cinsel saldırı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından toplam 286 yıl 2 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
İLK DURUŞMA BUGÜN YAPILDI
Mehmet Akif Ersoy davasında ilk duruşması bugün İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.
Duruşmanın başlangıçta basına kapalı yapılmasına karar verilirken, daha sonra basın mensuplarının salona alınmasına izin verildi. Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar duruşma salonunda hazır bulunurken, bazı sanıklar ise SEGBİS aracılığıyla katıldı.
"İŞ GÖRÜŞMESİNDE AÇIK FOTOĞRAFIMI İSTEDİLER"
Mağdur Melis Asena Özkan mahkemede şu ifadeleri kullandı:
"Böyle utanç verici bir olaydan karşınızda olduğum için özür diliyorum. Meslek hayatımda hep liyakatli bir şekilde iş sahibi oldum, finans alanında. Nurullah Mahmut Dündar ile 2022'de tanıştım. 36 yıllık hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu ortamda uyuşturucu kullanmayı reddeden tek kişi benim. 2022'de Nurullah ile tanıştım. Sonra ofisine gittim. Home office'miş. Beni işe aldıracaktı."
"Nurullah Mahmut Dündar ve Mehmet Akif ile iki kez bir araya geldim. Üçüncü kez Akif'in gelmesini istemedim. Çünkü bana yapılan teklifler çoklu ilişki ve uyuşturucu kullanımıydı. Üç görüşmenin hepsinde doğruluk cesaret oyunu oynandı. Nabız yoklamaya yönelik sorular soruldu. Sorulan sorular arasında 'Ne kadar rahatsın, yakın kız arkadaşların var mı, telefondaki en açık fotoğrafını göster, fantezin nedir anlatır mısın?' gibi sorular vardı."
"MEHMET AKİF SANA İŞ KONUSUNDA YARDIMCI OLACAK"
İlk gün ofise gittiğimde gizli kamera fark ettim. Salondaki kameranın fişini çektirdim. Yine ikinci gittiğimde de eve girer girmez kameranın fişini çektirdim. Üçüncü kez gittiğimde Dündar'ın beni kaydettiğini gördüm. Galerisine girdim. O geceye ait videolar vardı, hepsini sildirdim. Dördüncü kez de iş görüşmesine çağrıldım. Kendisi beni referanslarını çekmekle tehdit etti. 'Mehmet Akif gelecek, sana iş konusunda yardımcı olacak' dedi. Ben kendisini reddettim. Dündar sürekli kokain içiyordu. Bana teklif etti.
"RÜŞVET DE TEKLİF EDİLDİ"
Son görüşmemizde dişime sürmeye çalıştı, sonra ben geri kaçtım. Ersoy ile ikinci görüşmemdeki birlikteliğim kendi irademle olmuştur. Mehmet Akif'e operasyon düzenlendiğinde Dündar'ı gördüm. Bana rüşvet teklif edildi, 'Kocamın adını verme, maddi manevi ne gerekiyorsa yaparız' diye teklifler geldi. Çok zor durumda olduğum için iş istedim. İşim sebep gösterilerek ben o girdaba çekildim. Dördüncü görüşmeye kendi irademle gitmedim. İş vaadiyle ortama davet edilmemden şikayetçiyim" dedi.