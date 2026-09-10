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İş görüşmesinde “en açık fotoğrafını göster” talebi! Mehmet Akif Ersoy davasında çarpıcı ifadeler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İş görüşmesinde “en açık fotoğrafını göster” talebi! Mehmet Akif Ersoy davasında çarpıcı ifadeler

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 8 sanıklı davada ilk duruşma görüldü. Mağdur Melis Asena Özkan, iş görüşmesi için gittiği ortamda kendisine “Telefondaki en açık fotoğrafını göster” denildiğini öne sürerken, diğer mağdurlar ise uyuşturucu kullanımı ve yaşanan ilişkilere ilişkin dikkat çeken ifadeler verdi.

"Uyuşturucu" soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile 7 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede Ersoy'un; "suç örgütü kurma ve yönetme", 11 kez "nitelikli cinsel saldırı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından toplam 286 yıl 2 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 8 sanıklı davada ilk duruşma görüldü. (ahaber.com.tr)Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 8 sanıklı davada ilk duruşma görüldü. (ahaber.com.tr)

İLK DURUŞMA BUGÜN YAPILDI

Mehmet Akif Ersoy davasında ilk duruşması bugün İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Duruşmanın başlangıçta basına kapalı yapılmasına karar verilirken, daha sonra basın mensuplarının salona alınmasına izin verildi. Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar duruşma salonunda hazır bulunurken, bazı sanıklar ise SEGBİS aracılığıyla katıldı.

"İŞ GÖRÜŞMESİNDE AÇIK FOTOĞRAFIMI İSTEDİLER"

Mağdur Melis Asena Özkan mahkemede şu ifadeleri kullandı:

"Böyle utanç verici bir olaydan karşınızda olduğum için özür diliyorum. Meslek hayatımda hep liyakatli bir şekilde iş sahibi oldum, finans alanında. Nurullah Mahmut Dündar ile 2022'de tanıştım. 36 yıllık hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu ortamda uyuşturucu kullanmayı reddeden tek kişi benim. 2022'de Nurullah ile tanıştım. Sonra ofisine gittim. Home office'miş. Beni işe aldıracaktı."

"Nurullah Mahmut Dündar ve Mehmet Akif ile iki kez bir araya geldim. Üçüncü kez Akif'in gelmesini istemedim. Çünkü bana yapılan teklifler çoklu ilişki ve uyuşturucu kullanımıydı. Üç görüşmenin hepsinde doğruluk cesaret oyunu oynandı. Nabız yoklamaya yönelik sorular soruldu. Sorulan sorular arasında 'Ne kadar rahatsın, yakın kız arkadaşların var mı, telefondaki en açık fotoğrafını göster, fantezin nedir anlatır mısın?' gibi sorular vardı."

Mehmet Akif Ersoy hakkında 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. (AA)Mehmet Akif Ersoy hakkında 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. (AA)

"MEHMET AKİF SANA İŞ KONUSUNDA YARDIMCI OLACAK"

İlk gün ofise gittiğimde gizli kamera fark ettim. Salondaki kameranın fişini çektirdim. Yine ikinci gittiğimde de eve girer girmez kameranın fişini çektirdim. Üçüncü kez gittiğimde Dündar'ın beni kaydettiğini gördüm. Galerisine girdim. O geceye ait videolar vardı, hepsini sildirdim. Dördüncü kez de iş görüşmesine çağrıldım. Kendisi beni referanslarını çekmekle tehdit etti. 'Mehmet Akif gelecek, sana iş konusunda yardımcı olacak' dedi. Ben kendisini reddettim. Dündar sürekli kokain içiyordu. Bana teklif etti.

"RÜŞVET DE TEKLİF EDİLDİ"

Son görüşmemizde dişime sürmeye çalıştı, sonra ben geri kaçtım. Ersoy ile ikinci görüşmemdeki birlikteliğim kendi irademle olmuştur. Mehmet Akif'e operasyon düzenlendiğinde Dündar'ı gördüm. Bana rüşvet teklif edildi, 'Kocamın adını verme, maddi manevi ne gerekiyorsa yaparız' diye teklifler geldi. Çok zor durumda olduğum için iş istedim. İşim sebep gösterilerek ben o girdaba çekildim. Dördüncü görüşmeye kendi irademle gitmedim. İş vaadiyle ortama davet edilmemden şikayetçiyim" dedi.

Özkan, iş görüşmesi için gittiği ortamda kendisinden telefonundaki “en açık fotoğrafını” göstermesinin istendiğini öne sürdü. (ahaber.com.tr)Özkan, iş görüşmesi için gittiği ortamda kendisinden telefonundaki “en açık fotoğrafını” göstermesinin istendiğini öne sürdü. (ahaber.com.tr)

"UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIKLARINI GÖRDÜM"

Mağdur Dilek Olgun ise, "Ben kendileri tarafından cinsel saldırıya uğramadım. Hoşlandım, görüştüm, beraberliğim oldu. Uyuşturucu madde etkisi altında değildim. Şikayetçi olduğum bir konu yok. Uyuşturucu madde kullandıklarını gördüm. Kimsenin kimseye zorla kullandırdığı yoktu. Ben zorlanmadım. Akif ketum bir adam. Mutfak kapalı alan. Ben evde 'Bunlar ne yapıyor?' diye baktım. Mutfakta içerken bana yakalandılar. Aleni olan bir durum değildi. Şikayetçi değilim" dedi.

"BAZI YAKINLAŞMALAR OLDU AMA..."

Mağdur Burcu Akyüz, "Ahmet Göçmez erkek arkadaşımdı. Sonrasında bu kişilerle tanıştım. Ayrıldıktan sonra da görüşmeye devam ettim. O gün doğum günümdü. Mustafa'nın evinde görüştük. Alkol içtik, uyuşturucu da kullandık ama şikayetçi olacağım herhangi bir durum olmadı. Uyuşturucunun nasıl getirildiğini görmedim, evde vardı. Akif'le cinsel birlikteliğim oldu ama kendi isteğimle. Ahmet ile kendisi erkek arkadaşım olduğu için birliktelik yaşıyordum. Mehmet başka odadaydı. Bazı yakınlaşmalar oldu ama herhangi bir birliktelik olmadı. Uyuşturucu kullandım ama zorla değil" dedi.

Mağdur ifadelerinin ardından Mehmet Akif Ersoy mahkemede savunma yaptı. (ahaber.com.tr)Mağdur ifadelerinin ardından Mehmet Akif Ersoy mahkemede savunma yaptı. (ahaber.com.tr)

"MADDEYİ AHMET, MEHMET, BEN VE GİZEM, GİZEM'İN EVİNDE KULLANDIK"

Mağdur Buse Öztay, "Toplu cinsel ilişkide kesinlikle dahlim olmadı. Uyuşturucu kullandığım doğrudur. Maddeyi Ahmet, Mehmet, ben ve Gizem, Gizem'in evinde kullandık. Maddenin ne şekilde alındığını bilmiyorum. Her şey kendi rızamla yaşandı" dedi.

Mağdur Dilara Yıldız ise, "Taner'in teknesine Buse ve Mehmet Akif'le seyahat amaçlı gittim. İlk gün uyuşturucu kullandım. Mehmet Akif getirmişti. Her şey rızamla oldu. Şikayetçi değilim" dedi.

ERSOY'DAN İLK SAVUNMA

Mağdur beyanlarının tamamlanmasının ardından Mehmet Akif Ersoy savunma yapmak üzere kürsüye çıktı. Hakkındaki suçlamaların mahkeme başkanı tarafından yüzüne okunmasının ardından söz alan Ersoy, "Davanın bu noktaya nasıl geldiğini anlatarak başlamak isterim" dedi.
Dosyada adı geçen birçok kişiyle geçmişe dayanan arkadaşlık ilişkisi bulunduğunu belirten Ersoy, uzun süredir görüşmediği bazı kişilerin de soruşturma sürecine dahil edildiğini savundu.

GİZLİ TANIĞA "KANARYA" TEPKİSİ

İddianamede "Kanarya" kod adıyla yer alan gizli tanığın beyanlarına da tepki gösteren Ersoy, gizli tanığın sosyal medyadaki paylaşımlardan etkilenerek ifade verdiğini öne sürdü. Ersoy, "Ben Fenerbahçeli'ydim, 'Kanarya'nın ifadelerinin ardından takımı desteklemeyi bıraktım" dedi.

Ersoy, hakkındaki taciz iddiasını reddetti (AA)Ersoy, hakkındaki taciz iddiasını reddetti (AA)

"BANA TACİZ İFTİRASI ATIYOR"

Ersoy, duruşmada mağdur sıfatıyla dinlenen M.A.Ö.'nün iddialarına da yanıt verdi. M.A.Ö. ile herhangi bir birliktelik yaşamadığını savunan Ersoy, kendisine yönelik taciz iddiasını reddetti. Ersoy, M.A.Ö.'nün anlatımlarına ilişkin, "Kendi ahlakı üzerinden bana taciz iftirası atıyor" ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞLARIM BENİMLE HAYATLARI KESİŞTİĞİ İÇİN BEDEL ÖDEDİ"

Dosyada yer alan kişilerin kendisiyle arkadaşlıkları nedeniyle zarar gördüğünü savunan Ersoy, bazı arkadaşlarının tutuklandığını ve isimlerinin kamuoyuna yansıdığını söyledi. Ersoy, "Benimle arkadaş olduğu için, hayatı kesiştiği için çok ağır bedel ödeyen arkadaşlarımdan samimiyetle özür diliyorum. Kişisel hatalarım olmuştur ama devlete karşı duruşumu herkes bilir" dedi.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Uyuşturucu kullandığını çevresinden gizlemeye çalıştığını söyleyen Ersoy, bazı kullanımların Ahmet Göçmez'in evinde gerçekleştiğini veya maddenin Göçmez tarafından getirildiğini öne sürdü. Ancak kendisine zorla uyuşturucu verilmediğini de ekledi.

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