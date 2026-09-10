Mağdur Burcu Akyüz, "Ahmet Göçmez erkek arkadaşımdı. Sonrasında bu kişilerle tanıştım. Ayrıldıktan sonra da görüşmeye devam ettim. O gün doğum günümdü. Mustafa'nın evinde görüştük. Alkol içtik, uyuşturucu da kullandık ama şikayetçi olacağım herhangi bir durum olmadı. Uyuşturucunun nasıl getirildiğini görmedim, evde vardı. Akif'le cinsel birlikteliğim oldu ama kendi isteğimle. Ahmet ile kendisi erkek arkadaşım olduğu için birliktelik yaşıyordum. Mehmet başka odadaydı. Bazı yakınlaşmalar oldu ama herhangi bir birliktelik olmadı. Uyuşturucu kullandım ama zorla değil" dedi.

Mağdur Dilek Olgun ise, "Ben kendileri tarafından cinsel saldırıya uğramadım. Hoşlandım, görüştüm, beraberliğim oldu. Uyuşturucu madde etkisi altında değildim. Şikayetçi olduğum bir konu yok. Uyuşturucu madde kullandıklarını gördüm. Kimsenin kimseye zorla kullandırdığı yoktu. Ben zorlanmadım. Akif ketum bir adam. Mutfak kapalı alan. Ben evde 'Bunlar ne yapıyor?' diye baktım. Mutfakta içerken bana yakalandılar. Aleni olan bir durum değildi. Şikayetçi değilim" dedi.

Mağdur ifadelerinin ardından Mehmet Akif Ersoy mahkemede savunma yaptı. (ahaber.com.tr)

"MADDEYİ AHMET, MEHMET, BEN VE GİZEM, GİZEM'İN EVİNDE KULLANDIK"

Mağdur Buse Öztay, "Toplu cinsel ilişkide kesinlikle dahlim olmadı. Uyuşturucu kullandığım doğrudur. Maddeyi Ahmet, Mehmet, ben ve Gizem, Gizem'in evinde kullandık. Maddenin ne şekilde alındığını bilmiyorum. Her şey kendi rızamla yaşandı" dedi.

Mağdur Dilara Yıldız ise, "Taner'in teknesine Buse ve Mehmet Akif'le seyahat amaçlı gittim. İlk gün uyuşturucu kullandım. Mehmet Akif getirmişti. Her şey rızamla oldu. Şikayetçi değilim" dedi.

ERSOY'DAN İLK SAVUNMA

Mağdur beyanlarının tamamlanmasının ardından Mehmet Akif Ersoy savunma yapmak üzere kürsüye çıktı. Hakkındaki suçlamaların mahkeme başkanı tarafından yüzüne okunmasının ardından söz alan Ersoy, "Davanın bu noktaya nasıl geldiğini anlatarak başlamak isterim" dedi.

Dosyada adı geçen birçok kişiyle geçmişe dayanan arkadaşlık ilişkisi bulunduğunu belirten Ersoy, uzun süredir görüşmediği bazı kişilerin de soruşturma sürecine dahil edildiğini savundu.