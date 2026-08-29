Mehmet Akif Ersoy'a yönelik "tahliye" vaadine 4 tutuklama!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy’a “tahliye ve beraat kararı aldırma” vaadiyle para talep eden 4 şüpheli sevk edildikleri Bakırköy 2. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

Şüpheliler Av. Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok hakkında TCK 158/2 kapsamında, "kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık" suçundan işlem yapıldı.

Savcılığın mahkemeye gönderdiği sevk yazısında yer alan bilgilere göre olay, Ersoy'un 20 Ağustos 2026'da cezaevinde bulunduğu sırada şüpheli avukat Erel Muallaoğlu tarafından ziyaret edilmesiyle başladı.

20 MİLYON DOLAR!

İddiaya göre Muallaoğlu, Ersoy'un tahliye edilebilmesi karşılığında 20 milyon dolar talep etti. Bunun üzerine Ersoy'un avukatı aracılığıyla Başsavcılığa başvuruldu.

GÖRÜŞME TEKNİK TAKİBE ALINDI

Soruşturma kapsamında Ersoy'un vekili ile şüpheli Muallaoğlu arasındaki görüşmeler teknik yöntemlerle takip edildi.

Savcılığın sevk yazısında, 28 Ağustos'ta gerçekleştirilen buluşmada Muallaoğlu ile birlikte Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok'un da bulunduğu belirtildi.

İLK TELEFON TEMASI KAYDA ALINDI

Başvurunun ardından soruşturma savcılığı harekete geçti. Muallaoğlu'nun cezaevindeki görüşmede iletişim amacıyla bıraktığı telefon numarası, müşteki vekilinin rızası ve bilgisi dahilinde Cumhuriyet savcısının odasından arandı. Soruşturma savcısı, zabıt katibi ve görevli kolluk personelinin hazır bulunduğu görüşmenin ses ve görüntü kaydı alınarak soruşturma dosyasına dahil edildi. Soruşturmanın devamında müşteki avukatı ile şüpheli Erel Muallaoğlu arasında toplam üç telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirlendi.

PARA TALEBİNİ KAYDA ALMAK ÜZERE BULUŞMA AYARLANDI

Yapılan görüşmelerde Muallaoğlu'nun, Mehmet Akif Ersoy'un tahliyesini sağlayabileceğini öne süren kişi veya kişiler ile Ersoy'un vekilini bir araya getirmek üzere aracılık ettiği tespit edildi. Bu kapsamda taraflar arasında bir buluşma planlandı. Savcılık, şüphelilerin ortaya çıkarılması ve delillerin elde edilmesi amacıyla CMK'nın 135 ila 140. maddelerinde düzenlenen koruma tedbirlerinin uygulanması için gerekli talimatları verdi. Müşteki vekili avukatın üzerine gerekli usul ve izinler çerçevesinde ses ve görüntü kaydı yapabilen teknik cihaz yerleştirildi.

SAVCILIKTAN TEKNİK TAKİPLİ OPERASYON

28 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen buluşmaya Erel Muallaoğlu ile birlikte Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok katıldı. Görüşme başından sonuna kadar teknik yöntemlerle takip edildi. Yapılan teknik takipte, Mehmet Akif Ersoy'un cezaevinden tahliye edilmesi ve yargılandığı dosyada beraat kararı almasının sağlanması karşılığında yüksek meblağlı para talep edildiğinin tespit edildiği öğrenildi. Görüşmenin tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı.

TAHLİYE VAADİYLE PARA İSTEYENLERE YAKIN TAKİP

Soruşturma makamları, ceza infaz kurumlarına kadar ulaşarak tutuklu veya hükümlülere "tahliye sağlama", "dosyayı kapatma" ya da "beraat kararı çıkartma" vaadiyle para talep eden kişilere yönelik eylemlerin de mercek altına alındığını belirtti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, gözaltına alınan 4 şüphelinin bağlantıları, para talebinin arka planı ve benzer yöntemlerle başka kişilerin de mağdur edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak çok yönlü şekilde sürdürülüyor.