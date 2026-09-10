AK Parti'ye yeni katılımlar! Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve 3 isim daha AK Parti'ye geçti
AK Parti MKYK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Ankara'da toplanırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Başkan Erdoğan MKYK sonrası AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına rozetlerini taktı. A Haber muhabiri Abdullah Ünver, kritik toplantının ayrıntılarını aktardı.
Başkent Ankara'da bugün kritik bir mesai gerçekleşti. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.
Bu kapsamda İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldı.
Fıçı, bugün AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. AK Parti'nin resmi hesabından Fıçı'nın da yer aldığı kareye yer verildi.
AK PARTİ'YE YENİ İSİMLER KATILDI
Bugün AK Parti'ye 3 belediye başkanı katıldı. CHP'den istifa eden Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın yanı sıra 2'si CHP'den, 1'i Yeniden Refah Partisi'nden olmak üzere 3 belediye daha AK Parti'ye geçti. O isimler şu şekilde:
-Saniye Bora Fıçı | CHP İzmir Foça Belediye Başkanı
-Şeref Güleser | CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkanı
-Mustafa Dursun| CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkanı
-Turan Sayılgan | YRP Muş Sungu Belediye Başkanı