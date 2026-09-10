Toplantıda sadece iç siyasetin değil, küresel krizlerin de gündemde yer bulacağını vurgulayan muhabir Ünver, "Sadece iç siyaset değil dış politikada da önemli konular var, onların da değerlendirilmesini bekliyoruz. İsrail'in bölgedeki saldırıları devam ediyor, Rusya-Ukrayna savaşında gerilim artıyor; bunların da toplantıda değerlendirilmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

(foto: ahaber.com.tr)

FOÇA BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

Kulislere yansıyan yeni geçiş iddialarını da aktaran Abdullah Ünver, "Önemli bir iddia vardı, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın AK Parti'ye katılacağı yönünde bazı iddialar var. O da bugün gerçekleşmiş olacak mı, hep birlikte bakmış olacağız. CHP'den geçtiğimiz aylarda istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın henüz siyasi geleceği belirsizliğini koruyorken, Foça Belediye Başkanı Fıçı'nın da bugün AK Parti'ye katılacağı yönünde bazı iddialar var, onları da takip ediyor olacağız" ifadelerini kullandı.