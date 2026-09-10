Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 10-16 Eylül tahminine göre sıcak hava etkisini koruyacak. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar hafta sonunda iç kesimlerde iyice tırmanırken, yeni haftada yağışlar batıdan yurda giriş yapacak. İşte gün gün beklenen hava durumu ve tüm ayrıntılar!

Sonbaharın gelişiyle serinlik bekleyen Türkiye, adeta yazdan kalma sıcakların ikinci perdesini yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 Eylül ile 16 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan kapsamlı hava tahmin raporunu yayımladı. Hazırlanan son analizler, önümüzdeki birkaç gün boyunca termometrelerin özellikle iç ve doğu kesimlerde rekor düzeyde tırmanacağını, ardından ise batı kapısından yurda giriş yapacak serin ve gök gürültülü yağış dalgasıyla tablonun tamamen değişeceğini ortaya koyuyor.

GÜNEŞLE BAŞLAYAN HAFTA: GECE-GÜNDÜZ FARKINA DİKKAT Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son meteorolojik değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava az bulutlu ve açık geçiyor. Yalnızca Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde yer yer parçalı bulutlar görülüyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Perşembe ve cuma günleri yurt genelinde hakim olan en belirgin meteorolojik hadise, karasal iklimin etkisiyle açılan gece ve gündüz sıcaklık farkları. Gündüz güneş altında adeta yaz havası yaşanırken, gece saatlerinde iç ve yüksek kesimler hızla soğuyor: Erzurum Gündüz 27°C Gece 6°C Sivas Gündüz 29-30°C Gece 7°C Kastamonu Gündüz 31°C Gece 8°C Kayseri ve Nevşehir Gündüz 30°C üzeri Gece 10-12°C