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Meteoroloji'den haftalık hava tahmini! Hafta sonu rekor sıcaklık: Yağışlar 14 Eylül'de

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji'den haftalık hava tahmini! Hafta sonu rekor sıcaklık: Yağışlar 14 Eylül'de

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 10-16 Eylül tahminine göre sıcak hava etkisini koruyacak. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar hafta sonunda iç kesimlerde iyice tırmanırken, yeni haftada yağışlar batıdan yurda giriş yapacak. İşte gün gün beklenen hava durumu ve tüm ayrıntılar!

Sonbaharın gelişiyle serinlik bekleyen Türkiye, adeta yazdan kalma sıcakların ikinci perdesini yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 Eylül ile 16 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan kapsamlı hava tahmin raporunu yayımladı. Hazırlanan son analizler, önümüzdeki birkaç gün boyunca termometrelerin özellikle iç ve doğu kesimlerde rekor düzeyde tırmanacağını, ardından ise batı kapısından yurda giriş yapacak serin ve gök gürültülü yağış dalgasıyla tablonun tamamen değişeceğini ortaya koyuyor.

Meteoroloji'den haftalık hava tahmini! Hafta sonu rekor sıcaklık: Yağışlar 14 Eylül'de - 1

GÜNEŞLE BAŞLAYAN HAFTA: GECE-GÜNDÜZ FARKINA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son meteorolojik değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava az bulutlu ve açık geçiyor. Yalnızca Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde yer yer parçalı bulutlar görülüyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Perşembe ve cuma günleri yurt genelinde hakim olan en belirgin meteorolojik hadise, karasal iklimin etkisiyle açılan gece ve gündüz sıcaklık farkları. Gündüz güneş altında adeta yaz havası yaşanırken, gece saatlerinde iç ve yüksek kesimler hızla soğuyor:

Erzurum
Gündüz27°C
Gece6°C
Sivas
Gündüz29-30°C
Gece7°C
Kastamonu
Gündüz31°C
Gece8°C
Kayseri ve Nevşehir
Gündüz30°C üzeri
Gece10-12°C

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

TERMOMETRELER YÜKSELİYOR

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava dalgası, en çok Kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu havzasında hissediliyor. Ege'nin iç kesimlerinde cuma ve cumartesi günleri termometreler kırmızı çizgiye ulaşıyor:

Aydın
Hafta sonu boyunca 38-39 dereceleri görerek bölgenin en sıcak ili unvanını koruyor.
Denizli
37-38 derece bandında seyrederken gece sıcaklığı da 23-24 derecenin altına inmiyor.
Manisa
36-37 derecelik sıcak havayla kavruluyor.
İzmir
Nem ile birlikte 31-32 derecelik bunaltıcı bir seyir izliyor.

Güneydoğu hattında ise Şanlıurfa 36, Batman 37, Adana 35 ve Diyarbakır 35 derecelik değerlerle mevsim ortalamalarının oldukça üzerinde bir hafta sonu geçiriyor.

Meteoroloji'den haftalık hava tahmini! Hafta sonu rekor sıcaklık: Yağışlar 14 Eylül'de - 2

DOĞU SINIRINDA SÜRPRİZ SAĞANAK: VAN GÖLÜ ÇEVRESİNE DİKKAT

Hafta sonu Türkiye'nin neredeyse tamamı güneşli gökyüzünün tadını çıkarırken, cumartesi günü Doğu Anadolu'nun en doğusunda sıra dışı bir yerel hareketlilik kaydediliyor. MGM haritasında Van Gölü havzası ile Hakkari çevresinde gök gürültülü sağanak yağış simgeleri dikkat çekiyor.

Çevredeki illerde hava parçalı bulutlu seyrederken, özellikle Van ve Hakkari kırsalında öğle saatlerinden sonra ani şimşek aktivitesi ve kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Bu bölgede sıcaklığın 25 dereceye gerilemesi ve yerel su baskınlarına karşı dikkatli olunması isteniyor.

Meteoroloji'den haftalık hava tahmini! Hafta sonu rekor sıcaklık: Yağışlar 14 Eylül'de - 3

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ İÇLERİNDE PAZAR SICAKLIĞI

Haftanın en şaşırtıcı sıcaklık dalgası pazar günü yaşanıyor. Sıcak hava kütlesi İç Anadolu ile Orta Karadeniz'in iç vadilerini etkisi altına alıyor. Meteorolojinin pazar haritasında bu hat tamamen kırmızı termometre uyarılarıyla doluyor.

(MGM)(MGM)

MEGAKENT İÇİN GERİ SAYIM: İSTANBUL'DA HAVALAR NE ZAMAN DEĞİŞİYOR?

Milyonların gözü kulağı İstanbul'daki hava değişiminde. Şehirde perşembeden pazara kadar oldukça sakin, poyrazın hafif serinlik kattığı ancak güneşin yüzünü hiç saklamadığı bir hava hakim. Gündüz en yüksek sıcaklık 28-29 derece, gece ise 18-20 derece civarında ölçülüyor. Hafta sonu açık hava planları yapanlar için hava şartları oldukça uygun.

Ancak İstanbulluların yeni haftaya hazırlıklı başlaması gerekiyor:

Pazartesi
Megakentin batı kapısına kadar dayanan yağış bulutları kenti puslu ve nemli bir havaya sokuyor. Rüzgar yön değiştiriyor.
Salı Günü Alarmı
Salı günü İstanbul doğrudan yağış hattının kalbine yerleşiyor. Şehir genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışla beraber hava sıcaklıkları hızla gerileyecek, şehir sonbaharın gerçek serinliğiyle tanışacak.

Meteoroloji'den haftalık hava tahmini! Hafta sonu rekor sıcaklık: Yağışlar 14 Eylül'de - 4

YENİ HAFTADA YAĞIŞ DALGASI ADIM ADIM İLERLİYOR

Meteorolojinin 7 günlük orta vadeli projeksiyonu, pazartesiden itibaren Türkiye üzerindeki atmosferik dengelerin tamamen altüst olacağını gösteriyor:

Pazartesi (14 Eylül)
Trakya sınırından yurda fırtınalı ve sağanak yağışlı bir cephe giriyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale hattında gök gürültülü sağanaklar başlarken; İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu halen 35-37 derecelik sıcaklıkların etkisinde kalmaya devam ediyor.
Salı (15 Eylül)
Yağış kütlesi doğuya doğru genişliyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Balıkesir başta olmak üzere tüm Marmara ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu gibi Batı Karadeniz kentleri kuvvetli sağanağa teslim oluyor.
Çarşamba (16 Eylül)
Yağış kuşağı yönünü güneye çeviriyor. Batı Akdeniz ve Göller Yöresi olarak bilinen Antalya, Burdur ve Isparta hattında gök gürültülü sağanaklar etkisini gösteriyor. Karadeniz kıyıları boyunca da yerel yağmur geçişleri sürüyor.

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